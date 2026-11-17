“Estamos trabajando en el saneamiento con la perspectiva de dar funciones a los que ya cuentan con estabilidad. Estoy a punto de iniciar mi sexto año en el municipio, el inicio de mi segundo período, y ya encontramos una sobrepoblación”, comenzó diciendo el concejal municipal cartista.

Lea más: Municipalidad de Asunción: detectan 1.239 personas “sin cargo informado” y Soledad Núñez adelanta recortes

Lejos de asumir la responsabilidad por tantos periodos colorados consecutivos en donde se volvió una práctica común que cada autoridad que llegaba, ingresara a personal de su confianza, dijo que él busca medir la productividad de cada funcionario. “Es una problemática de más de 20 años. Más que en la cantidad, me enfoco en la productividad de esos funcionarios. A pesar de los amparos por estabilidad laboral, la cantidad va creciendo”, indicó el expresidente de la Junta Municipal.

Y además, derivó la situación hacia la intendente Soledad Núñez quien asumió el cargo hace apenas 15 días. “Hoy tenemos esta alternancia en Asunción donde ya no se puede echar la culpa solo a los colorados. Ellos (la alianza opositora de Soledad Núñez) también tienen la lapicera. Mañana presentarán mi minuta verbal en esa línea para que hagan un detalle de quién cumple funciones y quién no, sin afectar los servicios urbanos esenciales”, subrayó.

Lea más: Cambio de Gobierno en Asunción: ¿Luis Bello dejó plata de la Municipalidad en ueno Bank?

El mismo indicó que preparó la minuta basándose en las declaraciones de la nueva intendenta y en el informe remitido por Recursos Humanos. “La Intendencia les da el trabajo real. Hay funcionarios excelentes, pero también hay muchos en la situación que se describe. Queremos especificar quiénes son y qué funciones cumplen los que figuran en la Junta. En su momento, ante los directores de la Intendencia, exigíamos el reordenamiento”, detalló.

Los que están en la JMA

El informe también señala que de todos los funcionarios que “no tienen cargo informado”, unos 1.043 pertenecen a la Intendencia Municipal y 196 funcionarios corresponden a la Junta Municipal de Asunción (JMA). “La Junta Municipal tiene 963 funcionarios en total, lo que representa cerca del 11% de acuerdo al informe. Si hacemos un censo sincero, seguimos con una sobrecarga, pero el número que dan como dato es demasiado exagerado para la Junta Municipal”, defendió Escobar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Soledad Núñez define a su equipo: los primeros directores confirmados en la Municipalidad de Asunción

“Hay un dato mentiroso: desde que la ley le quitó autonomía a la Junta y se la dio al intendente durante la gestión de Óscar Rodríguez, reclamábamos a los directores por qué había funcionarios que figuraban en la lista de la Junta pero estaban trabajando en el Jardín Botánico o barriendo una calle y esto consta en actas de la Comisión de Hacienda”, añadió el concejal.

El edil insistió en que hay que sanear y controlar el legislativo municipal, pero advirtió que los pedidos de informe o solicitudes a la intendencia solo corren si en la votación, se gana por mayoría en el pleno. “Mi función en la Junta es controlar y coincido en que debemos sanear la cantidad de funcionarios y sus perfiles, ya que a veces hay personas con capacidad sin funciones asignadas, mientras otros puestos operativos se llenan con profesionales inadecuados”, subrayó.

Lea más: Ueno Bank: Soledad Núñez demandará los G. 1.800 millones “congelados” de la Municipalidad de Asunción

En esa línea, puntualizó que el mismo cuenta actualmente con 12 funcionarios en su despacho. “Las funciones se distribuyen en el apoyo a las comisiones que ejerzo. Como no participo en todas las 24 comisiones, designo a un funcionario para que haga el seguimiento y no estar desorientado en el plenario. Muchos ya estaban heredados de otros períodos anteriores”, finalizó Escobar.