Cambio de Gobierno en Asunción: ¿Luis Bello dejó plata de la Municipalidad en ueno Bank?

La Municipalidad de Asunción inició este miércoles la transición hacia la administración de Soledad Núñez, quien asumió el cargo de intendenta en medio del escándalo financiero provocado por el proceso de resolución de ueno Bank, dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP). Los informes oficiales de la gestión saliente de Luis Bello (ANR-cartista) confirman que la Comuna mantenía al menos US$ 1,3 millones depositados en tres cuentas activas en la entidad intervenida, lo que genera incertidumbre sobre la disponibilidad real de dichos recursos públicos.

Cuentas de la Municipalidad de Asunción en ueno Bank: los datos del balance oficial

Según los documentos oficiales presentados por la administración del exintendente Bello, la Municipalidad de Asunción también se vería afectada por la situación financiera. El informe de gestión correspondiente al segundo cuatrimestre de 2026, con corte al 31 de agosto, detalla que la comuna capitalina poseía al menos tres cuentas bancarias activas en esa entidad.

El Balance General de la Municipalidad de Asunción a esa fecha registra operativas dos cajas de ahorro y una cuenta corriente. La primera caja de ahorro, registrada con el número de cuenta con terminación 128 y la denominación “Munic. Asunción”, sumaba a esa fecha un total de G. 7.024 millones, muy por encima del monto protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos.

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La segunda caja de ahorro, con la terminación 179 y la denominación “Botón de Gobierno”, presentaba un saldo de G. 10.205.598 al cierre de agosto. Por su parte, la cuenta corriente institucional con terminación 378, asignada al ex Fonacide, actual Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), disponía de G. 708.412.404.

Al sumar los saldos registrados en las tres cuentas abiertas en ueno Bank por la Municipalidad de Asunción, el monto depositado alcanzaba un total de G. 7.742 millones al 31 de agosto de 2026.

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Los registros oficiales muestran que la caja de ahorro terminada en 128 (“Munic. Asunción”) cerró el primer cuatrimestre de 2026 (abril) con G. 61.361 millones. En ese periodo, la caja de ahorro 179 tenía G. 103.900 y la cuenta de Fonae figuraba con los mismos G. 708 millones.

En el balance del 31 de mayo de 2025, bajo la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), estas cuentas no figuraban y aparecieron recién en el informe del tercer cuatrimestre de 2025 con G. 1.226 millones en la cuenta principal y G. 708.412.404 en Fonae.

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ABC contactó con el director de Hacienda de la administración saliente, Víctor Rivas, quien se excusó de brindar declaraciones sobre la situación de los depósitos. El funcionario señaló que corresponde a la administración municipal entrante dar los informes respectivos.

Por su parte, el equipo entrante encabezado por Soledad Núñez aún no ha presentado oficialmente a todos los integrantes de su Gabinete. Desde la Dirección de Comunicación de la comuna señalaron que el equipo de la nueva intendenta solicitó más tiempo para procesar los datos y brindar cualquier tipo de información oficial.