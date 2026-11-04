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Nacionales
04 de noviembre de 2026 - 15:55

Cambio de Gobierno en Asunción: ¿Luis Bello dejó plata de la Municipalidad en ueno Bank?

Soledad Núñez con abrigo claro escuchando a Luis Bello, rodeados de banderas de Paraguay en mesa con documentos.
Luis Bello, quien fue intendente de Asunción hasta ayer, cuando juró la intendenta electa Soledad Núñez.Gentileza

Conocé el balance financiero sobre los fondos de la Municipalidad de Asunción en la entidad intervenida por el BCP. Leé la nota completa, repasá las cifras y la postura de Soledad Núñez, la nueva intendenta de la capital.

Por Luis López Nery Huerta
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La Municipalidad de Asunción inició este miércoles la transición hacia la administración de Soledad Núñez, quien asumió el cargo de intendenta en medio del escándalo financiero provocado por el proceso de resolución de ueno Bank, dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP). Los informes oficiales de la gestión saliente de Luis Bello (ANR-cartista) confirman que la Comuna mantenía al menos US$ 1,3 millones depositados en tres cuentas activas en la entidad intervenida, lo que genera incertidumbre sobre la disponibilidad real de dichos recursos públicos.

Cuentas de la Municipalidad de Asunción en ueno Bank: los datos del balance oficial

Según los documentos oficiales presentados por la administración del exintendente Bello, la Municipalidad de Asunción también se vería afectada por la situación financiera. El informe de gestión correspondiente al segundo cuatrimestre de 2026, con corte al 31 de agosto, detalla que la comuna capitalina poseía al menos tres cuentas bancarias activas en esa entidad.

El Balance General de la Municipalidad de Asunción a esa fecha registra operativas dos cajas de ahorro y una cuenta corriente. La primera caja de ahorro, registrada con el número de cuenta con terminación 128 y la denominación “Munic. Asunción”, sumaba a esa fecha un total de G. 7.024 millones, muy por encima del monto protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Lea más: Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno

La segunda caja de ahorro, con la terminación 179 y la denominación “Botón de Gobierno”, presentaba un saldo de G. 10.205.598 al cierre de agosto. Por su parte, la cuenta corriente institucional con terminación 378, asignada al ex Fonacide, actual Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), disponía de G. 708.412.404.

Listado con datos financieros de Ueno Bank, mostrando montos y detalles de cuentas sin personas visibles.
Saldos financieros de la Municipalidad de Asunción en las cuentas del eeno Bank al 31 de agosto de 2026.

Al sumar los saldos registrados en las tres cuentas abiertas en ueno Bank por la Municipalidad de Asunción, el monto depositado alcanzaba un total de G. 7.742 millones al 31 de agosto de 2026.

Fondos en ueno Bank: silencio de la gestión de Luis Bello y postura de Soledad Núñez

Los registros oficiales muestran que la caja de ahorro terminada en 128 (“Munic. Asunción”) cerró el primer cuatrimestre de 2026 (abril) con G. 61.361 millones. En ese periodo, la caja de ahorro 179 tenía G. 103.900 y la cuenta de Fonae figuraba con los mismos G. 708 millones.

Soledad Núñez en traje blanco, de pie detrás de un atril, hablando a una audiencia en un entorno institucional.
Soledad Núñez dio un discurso en un evento oficial, rodeada de multitud en una sala de conferencias.

En el balance del 31 de mayo de 2025, bajo la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), estas cuentas no figuraban y aparecieron recién en el informe del tercer cuatrimestre de 2025 con G. 1.226 millones en la cuenta principal y G. 708.412.404 en Fonae.

Lea más: Caso Ueno Bank: abogado apunta a Peña como responsable del “mayor saqueo”

ABC contactó con el director de Hacienda de la administración saliente, Víctor Rivas, quien se excusó de brindar declaraciones sobre la situación de los depósitos. El funcionario señaló que corresponde a la administración municipal entrante dar los informes respectivos.

Por su parte, el equipo entrante encabezado por Soledad Núñez aún no ha presentado oficialmente a todos los integrantes de su Gabinete. Desde la Dirección de Comunicación de la comuna señalaron que el equipo de la nueva intendenta solicitó más tiempo para procesar los datos y brindar cualquier tipo de información oficial.

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