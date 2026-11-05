Soledad Núñez define a su equipo: los primeros directores confirmados en la Municipalidad de Asunción

La intendenta de Asunción Soledad Núñez, cumplió este jueves su segunda jornada al frente del municipio capitalino, en la cual confirmó los primeros nombres que integrarán su equipo de trabajo ejecutivo. La intendenta remarcó que la premisa será la de instalar un plantel técnico calificado para responder a las demandas ciudadanas más urgentes.

“El ex senador Stephan Rasmussen, quien me estuvo acompañando en campaña, es mi asesor principal que está también coordinando toda la parte financiera y económica”, dijo Núñez a ABC.La jefa comunal confirmó además a Irene Bellassai como directora de Administración y Finanzas (DGAF).

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La dependencia será vital para ordenar las cuentas públicas municipales y garantizar la transparencia. La administración de Núñez hereda de la gestión anterior, a cargo de los cartistas Óscar “Nenecho” Rodríguez y Luis Bello, una crisis financiera, económica y de infraestructura, tras el monumental desvío de más de G. 512.000 millones de los bonos G8.

En la jefatura de Gabinete, Núñez confirmó a Adolf Sauer, profesional que anteriormente se desempeñó como coordinador de transparencia y anticorrupción en el Ministerio de Vivienda, hoy MUVH. “Es una persona en quien yo confío plenamente y él está haciendo la coordinación general de las áreas”, dijo la intendenta.

Primeros nombramientos

Stephan Rasmussen : Asesor Principal, coordinación del área económica y financiera.

Irene Bellassai : Directora de Administración y Finanzas (DGAF).

Adolf Sauer : Jefe de Gabinete.

Jorge Rolón Luna : Director de Recursos Humanos.

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Marcos Pérez Talia y Maximiliano Urbieta : Interventores Temporales en la Dirección de Servicios Urbanos.

Facultad de Ingeniería de la UNA (FIUNA): Intervención Técnica Especializada, solicitada formalmente por la intendencia para realizar un diagnóstico real en la Dirección de Vialidad.

Diagnóstico municipal: un municipio desordenado y en marcha desde el primer día

La intendenta remarcó que el objetivo prioritario de los primeros días de su gestión consistirá en elaborar un diagnóstico acabado de cada una de las reparticiones para instrumentar respuestas inmediatas orientadas a solucionar los problemas cotidianos de la capital.

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La jefa comunal dijo que proyecta intervenciones a mediano plazo que formarán parte del legado institucional proyectado para los cinco años de gestión que acaban de arrancar. “Se confirma lo que ya decíamos en campaña, hay mucho desorden, hay mucho por hacer, pero estamos manos a la obra acelerando al máximo de nuestra capacidad”, expresó la intendenta.

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Recordó que el proceso inició ayer en Servicios Urbanos, una de las áreas más sensibles de la capital, donde designó temporalmente a dos interventores encargados de relevar datos precisos. “Ahí están ellos haciendo todo este diagnóstico Marcos Pérez Talia y Maximiliano Urbieta, pero ellos no van a quedar como directores”, precisó.

Asimismo, la jefa comunal confirmó que inició gestiones directas para solicitar la colaboración de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (Fiuna) para la Dirección de Vialidad, salpicada durante la gestión anterior. “Yo le solicito a la Facultad de Ingeniería, ahora me voy a firmar la nota para mandar, una intervención de la Fiuna para que pueda darnos el diagnóstico real de lo que está sucediendo ahí”.

Recursos Humanos ordena la marcación obligatoria tras detectar control laxo

Por su parte, el director de Recursos Humanos, Jorge Rolón Luna, detalló que se encuentra abocado de lleno a la elaboración de resoluciones urgentes para formalizar las designaciones de los nuevos directores de la Intendencia. “Me estoy interiorizando del funcionamiento de la dependencia”, agregó.

Durante sus primeras inspecciones presenciales a los relojes marcadores instalados en la institución, el director detectó anomalías evidentes en el sistema de control de asistencia. “Una cosa que uno nota rápidamente es que la entrada y la salida de la gente acá permite que los funcionarios entren y salgan a su antojo”, cuestionó Rolón Luna.

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Ante esta situación irregular, señaló que se dispondrá la obligatoriedad absoluta de marcación para la totalidad del personal municipal. “El funcionario tiene que marcar, ir a su dependencia. Vamos a obligar a todo el mundo a marcar a partir de ahora. Eso va a salir también de manera inmediata”, dijo, aclarando que se exceptuará estrictamente a quienes, por la naturaleza de sus funciones, tienen que estar en la calle.

“Ayer estuvimos con la intendenta en Servicios Urbanos. Ahí hay mucho que hacer también con respecto al tema de la presencia de los funcionarios, el desempeño de las labores, el tema de la insalubridad también, porque nos preocupa el bienestar de los funcionarios también. Todo el tema de marcación y de presencia de los funcionarios es un tema central aquí”, añadió.

Combate frontal al planillerismo y reducción drástica de direcciones

En relación al control de funcionarios ausentes, los “planilleros”, Rolón Luna indicó que se encuentra recopilando informes internos para estructurar los operativos de fiscalización presencial. Anunció que intensificará los controles directos en las diferentes dependencias externas ajenas al edificio central del municipio para erradicar las prácticas irregulares de asistencia laboral.

“Una vez que eso culminemos vamos a empezar a hacer otras cosas que implican también que yo tenga que salir y recorrer con mayor énfasis las distintas dependencias fuera de este lugar y vamos a tomar las medidas que correspondan”, dijo.

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Con respecto al cumplimiento de las funciones asignadas, el director emitió una advertencia contundente dirigida a la plantilla de funcionarios permanentes y contratados de la institución. “Aquí el que no trabaja se va a tener que ir, así de simple es”, sentenció.

En el plano estructural, el director de RR.HH. de la comuna confirmó que el organigrama vigente contempla más de 60 direcciones distribuidas en el municipio. Indicó que procederán a eliminar de forma inmediata las direcciones ejecutivas vinculadas a proyectos que carecen de funciones reales, ejecutando reformas urgentes que ordene la nueva intendenta.