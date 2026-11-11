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Nacionales
11 de noviembre de 2026 - 17:43

Ueno Bank: Soledad Núñez demandará los G. 1.800 millones “congelados” de la Municipalidad de Asunción

Soledad Nuñez en blazer verde y top naranja habla en podio, rodeada de su Gabinete en ambiente iluminado por luz natural.
Soledad Nuñez, intendenta de Asunción, junto a parte de su Gabinete durante una conferencia de prensa.Gentileza, Municipalidad de Asunción

La administración de la intendenta de Asunción iniciará acciones legales tras la retención de recursos municipales en la entidad intervenida por el BCP. Enterate de todos los detalles de la auditoría y la postura oficial.

Por Luis López Nery Huerta
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La intendenta de Asunción, Soledad Núñez, confirmó este miércoles que su administración prepara denuncias penales ante el Ministerio Público contra directivos de Ueno Bank. El equipo jurídico municipal trabaja en la remisión de la documentación oficial para exigir la restitución inmediata de los recursos retenidos.

La acción judicial se centra en cerca de G. 1.800 millones depositados en cuentas de la Municipalidad de Asunción que quedaron congelados en cuentas bancarias habilitadas durante el año pasado en la entidad bancaria, tras el proceso de resolución, por parte del Banco Central del Paraguay (BCP).

Lea más: Desagüe pluvial del Abasto: vecinos ven mayor ritmo de obras tras asunción de Soledad Núñez

La jefa comunal explicó los pasos que dará el equipo jurídico institucional durante las próximas horas para formalizar el expediente judicial ante las instancias competentes del sistema penal paraguayo.

Soledad Núñez con prenda clara, en conversación seria, junto a Adolf Sauer, quien escucha atentamente con documentos en mano.
Soledad Núñez interactúa con su Gabinete durante una importante reunión en un ambiente profesional.

“Se va a presentar una denuncia seguramente entre hoy y mañana. Estamos tipificando el caso con los abogados. Básicamente hay cerca de G. 1800 millones que quedaron ahí congelados”, expresó la intendenta.

Auditoría en la Municipalidad de Asunción revela presunta estafa a contribuyentes en Ueno Bank

Como parte de las diligencias internas llevadas adelante por la nueva gestión de la Municipalidad de Asunción, los equipos técnicos se encuentran realizando una auditoría minuciosa sobre un total de cuatro cuentas de la comuna en el banco.

Lea más: Veto, auditorías y gabinete: así fue la primera semana de Soledad Núñez como intendenta de Asunción

Al precisar los datos preliminares obtenidos tras las revisiones administrativas, la jefa comunal detalló la situación operativa y los saldos detectados en cada uno de los registros financieros de la entidad intervenida.

“Son cuatro cuentas, como les habíamos ya comentado, una de ellas con saldo cero, tres de ellas que sí tienen ciertos recursos, una que es la más importante es de depósitos de los contribuyentes”, especificó.

“El mismo contribuyente que depositó su pago de impuestos se ve estafado, digamos, porque el dinero no llega a la Municipalidad. Entonces, no son solo transferencias de una cuenta a otra dentro de la comuna, sino que el propio contribuyente que se fue a cumplir, pero finalmente la plata no llegó”, agregó.

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