“Debo decir que asumo la dirección de este histórico hospital con mucho sentido de responsabilidad y profunda gratitud a las autoridades que me encomiendan esta tarea”, dijo al iniciar su discurso la nueva autoridad.

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Para él, llegar hasta la conducción de un nosocomio clave dentro del sistema de salud pública es un desafío para la carrera de cualquier médico. “No podemos negar que, con toda la trayectoria que tiene este centro, es siempre un honor presidirlo. Sin embargo, eso implica igualmente una responsabilidad muy importante y un compromiso que hace extensivo a toda la institución, a todo su capital humano”, resaltó Orué Núñez.

Casi 30 años en el Hospital

El nuevo director comentó que lleva 26 años de labor ininterrumpida dentro del hospital que desde hoy dirige. En ese tiempo, pudo conocer la filosofía del personal y desea honrar eso durante su gestión. “Desde Manuel Giagni hay una llama que quedó encendida a través de la historia, y hoy por hoy tratamos de mantenerla, y lo estamos haciendo diariamente, trabajando con mucho esfuerzo, porque sé del esfuerzo de todos”, resaltó.

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La nueva autoridad no desconoció las precariedades tanto de infraestructura como laborales que padece el plantel médico del centro asistencial. “No voy a negar problemas ni tampoco normalizarlos. No tenemos propuestas mágicas, solamente el compromiso de trabajo, enfocado siempre en nuestros pacientes, que son el centro de las acciones de cualquier institución pública y en este caso, las sanitarias”, admitió.

En esa línea discursiva, prometió trabajar para conseguir mejores condiciones laborales para el talento humano del Hospital. “Deseo trabajar, de manera a que (el personal) pueda ofrecer mejor esa vocación que tiene y también, me comprometo a la mayor honestidad posible en el manejo de los fondos administrativos”, aseguró el nuevo director.

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“Finalmente, debo decir no más que el compromiso está; solamente hay compromiso de trabajo, trabajo y responsabilidad para que se aproveche cada guaraní que se invierte en el Hospital de Trauma en aquellas personas necesitadas que son nuestros pacientes”, finalizó.

¿Quien es Silvio Orué?

Silvio Orué Núñez es médico cirujano con más de dos décadas de trayectoria en la salud pública, atención de urgencias y gestión hospitalaria en el Paraguay.

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Especializado en el manejo de pacientes críticos y sistemas de emergencia, se desempeñó como director del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) del Ministerio de Salud Pública y ocupó la jefatura de la Central de Ambulancias del Instituto de Previsión Social (CAMIPS).

Dentro del Hospital de Trauma cuenta con una carrera asistencial, académica y directiva, habiéndose desempeñado como director médico, jefe del Servicio de Urgencias, jefe de guardia y cirujano de guardia.

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Asimismo, ocupó la jefatura de Docencia y la jefatura de Expedición de Documentos, integró el Comité de Reanimación (desde 2005) y presidió el Comité de Ética y Bioética de la institución.

Una vida entregada a la atención médica

Por su parte, el director saliente Juan Manuel Fernández Valdovinos, agradeció a los funcionarios de este hospital que desde hace años vienen trabajando con él y “han puesto el pecho para que este hospital siga siendo lo que es: uno de los hospitales más emblemáticos del país y de la salud pública”, destacó

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Pidió al personal que continúe colaborando con el doctor Orué de la misma forma que lo hicieron con él. “Les ruego acá a las autoridades que le den el apoyo para que la gestión del doctor Orué sea también un éxito”, dijo dirigiéndose al ministro de Salud, Isaías Fretes, y al viceministro Saúl Recalde, que estaban presentes en el acto.

Fernández Valdovinos deja el cargo y “cuelga el estetoscopio” luego de más de tres décadas para acogerse a la jubilación. “Muchísimas gracias a todos. Hoy estoy dando un paso al costado porque me estoy acogiendo a la jubilación. Creo que 34 años es suficiente y los cambios siempre son buenos”, finalizó el ahora exdirector del hospital.