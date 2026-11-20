En octubre de este año empezaron a sentirse las consecuencias del fenómeno El Niño en Paraguay, siendo afectada la zona de Ñeembucú y Alto Paraná, debido a la crecida del río Paraná.

Según datos de la SEN, 4.557 familias fueron desplazadas por las aguas, de las que 1.200 fueron a refugios y albergues temporales instalados y equipados por el gobierno.

Según Arsenio Zárate, titular de la SEN, tras el registro de un descenso del nivel del río, el 80% de estas familias ya volvieron a sus hogares, mientras que un grupo importante todavía está en los albergues mientras realiza las refacciones a sus casas afectadas por la inundación.

“En cuanto al volumen de agua que arrastran nuestros ríos, tanto Paraguay como Paraná, está a la baja. Y eso permitió que la mayoría de la gente que estaba en los albergues haya vuelto a sus respectivos hogares nuevamente. Algunos todavía están en los albergues esperando realizar un mantenimiento de su vivienda que estuvo afectada por el agua”, precisó.

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Llevan agua a comunidades del Chaco afectadas por El Niño

Explicó que El Niño hay que entenderlo en sus diversas fases, tanto de inundación como de sequía, ya que actualmente en el Chaco paraguayo hay una necesidad de agua para consumo humano a consecuencia del fenómeno.

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Contó que trabajan con los gobernadores de Boquerón, Presidente Hayes y con los intendentes municipales para llevar agua a las comunidades donde no tienen la capacidad para que pueda llegar a todas las familias y comunidades.

“Con apoyo de la SEN estamos llevando agua al departamento de Presidente Hayes, por ejemplo, Campo Aceval, en el departamento de Boquerón, en el sector del Pilcomayo, principalmente a las comunidades que están en el sector de San José Estero, Escalante, todo ese sector estamos trabajando desde el sábado pasado. Hoy creemos que vamos a llenar todos los aljibes en esos lugares para que esas familias que están en esos lugares puedan tener por lo menos agua para su consumo”, puntualizó.

Dijo que en paralelo están trabajando en la región oriental ante las inundaciones súbitas por la gran cantidad de lluvia caída, principalmente en el sector norte, en el departamento de Concepción y del municipio San Carlos de Apa, donde asistieron a aproximadamente 100 familias que quedaron aisladas por la crecida de un arroyo.

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“Les aisló totalmente y no pueden salir ni entrar, a no ser que dispongan de caballo o vehículo 4x4, o en su caso tractores. En ese lugar nos está ayudando la gobernación, el intendente municipal de San Carlos de Apa, la Prefectura Naval que también puso a disposición de la SEN sus medios y recursos humanos para que esa asistencia pueda llegar lo más rápido posible”, detalló.

La Patria afectada por El Niño

Otra zona afectada es la conocida como La Patria, o La Patria’i, del Chaco paraguayo, a cuyos pobladores están enviando asistencia, para lo que están coordinando acciones con la Municipalidad de Puerto Pinasco.

Contó que la SEN está cargando con productos de primera necesidad, principalmente para la atención de tormentas severas y casos de inundación, al igual que aumentan las reservas de chapas, terciadas, puntales y colchones para una asistencia inmediata.

También habilitaron un depósito en Misiones para que puedan atender a la zona en caso de que el río Paraná vuelva a registrar una crecida. Desde ese depósito podrán asistir oportunamente a familias afectadas en Misiones, Caazapá y Ñeembucú.

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“No bajemos la guardia, estemos preparados siempre cuando tengamos tormenta severa, tormenta eléctrica, desenchufemos todos los elementos electrónicos que disponemos en nuestra vivienda y una vez que pase esa tormenta, volvamos a enchufar y no salgamos afuera, a no ser que sea demasiado urgente. Esperemos que pase la tormenta o no estén los caudales, principalmente acá en capital, para que luego no estemos lamentando pérdidas de vidas humanas”, concluyó.

Denuncia contra manifestantes de Santa Rosa del Aguaray

Ante la movilización de un grupo de personas que cerraron la ruta en la zona de Santa Rosa del Aguaray, que exigían asistencia de la SEN, el ministro aseguró que fueron asistidas varias familias con más de 1.200 kilos de alimentos no perecederos.

Dijo que tras esto, habilitaron el paso, pero volvieron a cerrarlo para exigir la entrega de 15.000 chapas; sin embargo, Zárate explicó que realizaron un relevamiento de datos y una evaluación y los manifestantes se negaron a que sea la SEN la encargada de distribuir la asistencia.

Agregó que esta evaluación sirve para que el día de mañana, cuando se realice un control de como se está utilizando el presupuesto de la SEN, que viene del impuesto que pagan los ciudadanos, se puedan rendir cuentas.

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Contó que los manifestantes no quieren cumplir con los procesos de control, quieren recibir la asistencia y encargarse de la distribución por su cuenta, lo que la SEN no puede hacer, ya que se perdería la trazabilidad. Precisó que incluso intervinieron el gobernador, el diputado colorado cartista Leonardo Saiz y el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, pero no llegaron a ningún acuerdo.

“La primera vez no hicimos la denuncia correspondiente porque no creíamos conveniente, pero la segunda vez sí ya hicimos para que quede un antecedente que sí, el Estado paraguayo ya estuvo y fue para realizar ese trabajo y que ellos se opusieron, y siguen con lo con cierre de ruta en esa zona del país”, refirió.