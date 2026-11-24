El Instituto de Previsión Social (IPS) llevará a cabo el Primer Congreso Nacional de Médicos Residentes los próximos 26 y 27 de noviembre en la Quinta Ykua Sati, en Asunción. Bajo el lema “Residentes hoy, mejores especialistas mañana”, el encuentro tiene como objetivo fomentar el intercambio de experiencias, impulsar la producción de conocimiento científico y optimizar la calidad de la atención médica brindada a los asegurados.

Lea más: Golpe al bolsillo en IPS: pacientes sin fármacos vitales y con gastos extremos

Según el cronograma previsto por el IPS, durante las dos jornadas, los participantes asistirán a disertaciones a cargo de destacados referentes del ámbito de la salud. Autoridades del IPS, como su presidente, el doctor Derlis León, aseguran que el espacio servirá como plataforma para la exposición de trabajos de investigación, tesis, casos clínicos, revisiones sistemáticas y proyectos de mejora elaborados por los propios médicos en formación. Estas investigaciones monográficas y estudios pasan previamente por la evaluación del Comité de Ética en la Investigación de la previsional.

Cómo inscribirse al congreso de residentes del IPS

La convocatoria está dirigida específicamente a los médicos residentes de los diversos programas de posgrado del IPS. Los interesados en asistir deben registrar su participación completando el formulario digital habilitado por la institución a través del enlace: https://forms.gle/wck6rvEHTMCrXCCZ9.

Lea más: IPS acelera compras mientras crecen reclamos por falta de medicamentos

El equipo organizador está encabezado por el doctor Marcos Martínez, director de Gestión Médica del IPS, y cuenta con la presidencia de la doctora Irene Benítez, gerente de Salud.

Benítez destacó que la actividad representa una oportunidad clave para el crecimiento profesional de los médicos residentes, instándolos a sumarse activamente para contribuir al fortalecimiento del sistema de salud de la previsional.