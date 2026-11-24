Esta mañana, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Asunción procedió al derrumbe de una muralla ubicada sobre las calles Córdoba casi Venecia del barrio Santa Librada de la capital. Según las pesquisas que siguió la comuna capitalina, el particular levantó la construcción, lo hizo cerrando el paso sobre la calle, privatizando de manera irregular un espacio público.

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“Estoy aquí en compañía del arquitecto Fernando Maidana, acompañando esta intervención de la Dirección de Obras, por denuncias que tuvimos de una persona que buscaba apropiarse de una calle que le pertenece al patrimonio público, y actuando con todo el soporte de la ley y el marco normativo vigente, para defender lo que le corresponde a la ciudadanía”, subrayó la intendenta Soledad Núñez, quien acompañó el proyecto.

La jefa comunal recordó que este tipo de prácticas están prohibidas por la legislación municipal vigente. “Aquellos vecinos que puedan identificar personas que se están apropiando de patrimonio público, les pedimos que hagan las denuncias a través de nuestro canal. No corresponde. Una ciudad ordenada tiene que velar por sus calles, por sus espacios públicos”, invitó Núñez.

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La misma también dijo que esta será una de las diferencias de su gestión con anteriores, principalmente, las coloradas. “Sabemos de que por mucho tiempo el desorden y la protección de unos pocos, a partir de unos poderosos, ha sido la norma en la ciudad. Entonces acompañando aquí al director de obras con esta intervención particular, queremos enviar un mensaje de cambio a la ciudadanía en general”, recalcó.

Una práctica irregular pero común

A su vez, Fernando Maidana, el director de obras de la comuna detalló que la propiedad figuraba a nombre de un ciudadano identificado como Fernando Vera. “Nosotros al tomar el mando de la municipalidad, fuimos notificados sobre que esta obra fue iniciada ya en la administración anterior. Específicamente en los últimos meses del año”, contextualizó el arquitecto.

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Además de eso, el propietario ya habría recibido una primera advertencia durante la administración de Luis Bello (ANR-HC). “Encontramos en los registros administrativos que hubo una primera notificación en la administración anterior para que paren esta obra y evidentemente estya persona no acató la orden”, detalló Maidana.

A partir de ahí y ya en la administración Núñez, se volvió a hacer una segunda notificación de parar la obra, pero no se acató. “Terminaron este muro apropiándose así de la vía pública. A través del artículo 99 de la Ley Orgánica Municipal, la intendencia puede tomar medidas de urgencia para corregir o proteger el patrimonio público. Eso es lo que estamos haciendo ahora”, indicó.

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El director detalló que al tratarse de una calle sin salida, muchas personas aprovechan la confusión para cercarlas. “Hay gente que aprovechan estas calles para apropiarse de ellas. Justamente los vecinos que se quedaron sin acceso, hicieron esta denuncia. Nos informaron que ellos se comunicaron con la persona que estaba construyendo, le pidieron que pare ni así detuvo esta obra”, relató Maidana.

Según Soledad Núñez, el daño no es solamente contra el patrimonio público, sino que impide el acceso a las propiedades lindantes. “No se pueden ocupar las calles, el mensaje a la ciudadanía es que las calles son de de la municipalidad, las calles son de todos los contribuyentes, de todos los ciudadanos, independientemente que sea una calle sin salida o con salida. Acá hay que obrar conforme a la ley y es el principal mensaje a la ciudadanía”, afirmó la intendenta.

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Próximas medidas

Consultado acerca de las medidas que se tomarán contra personas que incurran en esto, Fernando Maidana detalló que al tratarse de una propiedad municipal es solamente la comuna la que puede intervenir sin necesidad de recurrir a estratos judiciales. “Las órdenes judiciales se requieren cuando se trata de un dominio privado o un desalojo de una propiedad privada. Esto es dominio municipal, está catastrado en los registros administrativos, entonces ya es una competencia municipal”, precisó.

🔴 DERRIBAN MURALLA CONSTRUIDA SOBRE UNA CALLE PÚBLICA EN ASUNCIÓN



🗣️ "No se pueden ocupar las calles. Las calles son de todos los contribuyentes, de todos los ciudadanos".



La intendenta de Asunción, Soledad Núñez, encabezó una intervención municipal para derribar una muralla… pic.twitter.com/DnWAc76264 — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) November 24, 2026

Añadió además que evaluarán con la asesoría jurídica de la comuna son los pasos a tomar para que esto no vuelva a ocurrir y para que cualquier otra persona que intente apropiarse de dominio público sepa que la administración actuará con todo el peso de la ley.