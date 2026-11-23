La Red por el Derecho a la Ciudad convoca al Primer Encuentro Ciudadano este sábado 28 de noviembre desde las 09:00 en la Plaza Italia de Asunción. La jornada reúne a la Red, integrada por 25 grupos, colectivos y asociaciones, con las nuevas autoridades municipales.

Hasta el momento, confirmaron su presencia la intendenta Soledad Núñez y los concejales Álvaro Grau (PPQ), Pablo Callizo (PPQ), Sebastián Garay (PPQ), Maximiliano Seiferheld (PDP), Mauricio Maluff (PDP) y Noelia Díaz (PPS). La organización informó que se invitó a los 24 concejales y prevé la asistencia de centenares de ciudadanos asuncenos.

Primer Encuentro Ciudadano: convocatoria y dinámica con autoridades en Plaza Italia

Durante la convocatoria, los integrantes de la Red expondrán los principales problemas de la capital y sus propuestas de cambio. Ese intercambio se realizará mediante intervenciones espontáneas y la lectura de un documento ante las autoridades presentes. El objetivo es dialogar directamente con la administración municipal sobre las necesidades de Asunción.

Lea más: Vertederos en Asunción: Soledad Núñez anuncia cámaras y multas por basura

El encuentro en la Plaza Italia reúne el trabajo previo impulsado por las agrupaciones que integran la Red. En ese marco, los organizadores prepararon el contenido que será puesto a consideración de la intendencia. La presencia de Soledad Núñez y de los concejales permitirá el intercambio directo sobre los planteamientos vecinales. La segunda parte del programa abarca el documento central, los ejes de trabajo y las entidades participantes.

La Red por el Derecho a la Ciudad funciona como un espacio de articulación entre organizaciones ciudadanas y personas independientes. Su labor se orienta al desarrollo de acciones conjuntas, puntuales y estratégicas en el ámbito local. El proceso de conformación de este espacio comenzó en diciembre de 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Manifiesto, ejes hasta 2031 y organizaciones vecinales de Asunción

La Red elaboró un Manifiesto por el Derecho a Vivir en la Ciudad para la jornada. El contenido de este manifiesto formará parte del documento de Propuestas de cambios en la ciudad. Ese documento será entregado formalmente a la intendenta Soledad Núñez durante la actividad. Según el programa previsto, un representante de la Red dará lectura al documento principal.

Tras la lectura inicial, cinco voceros de distintas organizaciones expondrán sobre cinco ejes problemáticos. Los ejes definidos son: poblacional, ambiental, territorial, movilidad y espacios públicos, proyectados hasta 2031. El cierre del acto estará a cargo de la intendenta Soledad Núñez, quien dirigirá unas palabras a los asistentes.

Lea más: Crisis de Ueno Bank golpea recaudación de Asunción: Soledad Núñez busca no recurrir a préstamo

Entre las entidades que integran la Red figuran: Amigos de la Plaza Ortiz Guerrero – Flores y Vecinos de la Plaza Herminio Giménez, Salvemos Las Mercedes, Guaty Py, Asociación Mil Solidarios y Articulación PYKUI Empresa Social y Solidaria, Rizoma, S.O.S. Arroyo Ferreira y Ecología Urbana Paraguay. A ellos se suman Red Agroecológica, Unión de Bosques de Asunción y Amigos del Parque Caballero.

La Red incluye además a Asunción Causa Nacional, Amigos y Vecinos del Parque Carlos A. López, FEDEM, Colectivo Guara, Vecinos de Trinidad Unidos, Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia, Salvemos Parque Guasú, Amigos del Jardín Botánico, CPES, Comisión Vecinal Santa Lucía, Tradición Cultura Chiperas de La Riojana y la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA).