La intendenta de Asunción, Soledad Núñez, inició durante el fin de semana la intervención de varios vertederos irregulares en distintos puntos de la capital y anunció que aplicarán la prohibición de arrojar residuos en espacios públicos, bajo pena de multas.

El director de Servicios Urbanos, Marcos Pérez Talia, describió el caos administrativo y carencias operativas de la comuna, y trazó la estrategia que aplicarán para combatir la crisis heredada.

Soledad Núñez: operativo contra vertederos clandestinos en Asunción

En sus redes sociales, la intendenta recordó a la ciudadanía que no está permitido arrojar basura en paseos centrales, calles, veredas, espacios públicos ni arroyos. Indicó que su “administración va a actuar con toda la fuerza de la ley” en la aplicación de la Ordenanza 408/2014 contra quienes arrojen residuos en la vía pública.

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Núñez anunció además el refuerzo de la fiscalización tecnológica en los puntos críticos de la ciudad para detectar infracciones. “Nosotros vamos a poner ahora controles. Vamos a ver cómo ponemos cámaras”, para actuar frente a quienes incumplen las normas, sostuvo.

La intendenta pidió la colaboración de los vecinos de Asunción para que envíen fotografías o videos cuando vean personas arrojando basura en espacios públicos. Durante el recorrido, los vecinos resumieron el desafío al señalar que “hay que rebobinar y cambiar la mentalidad”.

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Caos en la Municipalidad de Asunción: contratos sin saldo, combustible y flota de camiones

Al evaluar la situación institucional de la Municipalidad de Asunción, el director de Servicios Urbanos sostuvo que la nueva administración recibió un escenario crítico. El funcionario afirmó que están respondiendo a “una municipalidad destrozada” y describió a la entidad como un “monstruo” que “está en un estado catastrófico”.

En el plano administrativo y financiero, Pérez Talia señaló irregularidades vinculadas a la gestión anterior en la recolección de basura y servicios urbanos. Precisó que se encontró con un “triángulo de las Bermudas” operativo, con una gestión crítica en tres ejes interconectados: provisión de combustible, mantenimiento y reparación de vehículos y alquiler de camiones.

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El director señaló que los tres contratos principales se encuentran vigentes, hasta el 1 de diciembre, pero no cuentan con saldo disponible. Actualmente, el equipo económico tramita reprogramaciones presupuestarias ante la Junta Municipal, como la recientemente aprobada, de más de G. 7.000 millones para combustible.

En conversación con ABC, Pérez Talia detalló que, aunque en días como hoy, para la recolección diaria cuentan con 21 camiones propios y 16 alquilados, la operatividad es sumamente vulnerable: cualquier avería menor deja fuera de servicio a los vehículos, al no haber licitaciones vigentes para repuestos. Las maquinarias pesadas propias, como excavadoras, están paradas en talleres por estas mismas razones, por lo que deben recurrir al alquiler.

Plan contra la basura: puntos críticos, ruta de residuos y zonas no catastradas

Frente a un diagnóstico de problemas multicausales, Pérez Talia planteó una respuesta multidimensional y multisectorial que comienza con la identificación de los 25 puntos más críticos de Asunción.

El plan combina una respuesta legal, mediante cámaras de la Policía Nacional para identificar infractores y presentar denuncias, con conciencia y “reingeniería ciudadana” para reducir el conflicto entre la municipalidad y los vecinos.

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El esquema también incluye mapear la “ruta de la basura” para identificar el origen de los residuos que termina en esos vertederos. El director señaló que, aunque la basura llega en motocarros contratados hasta puntos como 21 Proyectada y Capitán Figari, como centros de acopio, la tarea es identificar el origen.

Asimismo, admitió que, aunque actualmente, Servicios Urbanos atiende formalmente zonas catastradas, la necesidad es realizar acciones puntuales en asentamientos y entornos escolares no catastrados por salubridad.

Personal de Servicios Urbanos, talleres insalubres y crisis de la caja de jubilaciones

Sobre la limpieza urbana y la operatividad diaria, Pérez Talia enumeró “un caos administrativo, falta de infraestructura, recursos humanos dispersos”, además de falta de combustible, problemas con camiones y vertederos clandestinos. Agregó que “la basura que se ve por la calle es el reflejo de cómo entregaron una institución” y que esa es “la fotografía“ del estado municipal, dijo.

Ante la magnitud del cuadro heredado, el director de Servicios Urbanos descartó cambios superficiales y planteó una reconstrucción profunda de la estructura municipal. Comparó la situación con la situación “tras la Guerra de la Triple Alianza”, remarcando que la institución no está para reformas, sino que “tiene que renacer”, dijo. “Esto es hacer de cero todo”, agregó.

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Sobre el personal de la Dirección de Servicios Urbanos, Marcos Pérez Talia precisó que es la dependencia más numerosa de la Municipalidad de Asunción, con casi 1.500 funcionarios, donde la mayoría trabaja bajo la modalidad de jornalero. Destacó la predisposición del personal operativo para sumarse a la modernización, a diferencia de los sectores que no cumplen funciones o figuran como planilleros.

El director también denunció la precariedad de la infraestructura en talleres y vestuarios, descrita como un “estado de naturaleza” ante la presencia de ratas y cucarachas y la falta de condiciones higiénicas dignas. A ello sumó el impacto de la crisis de la caja de jubilaciones, que obliga a trabajadores de 65 a 70 años con más de 35 años de antigüedad a seguir realizando tareas físicas pesadas, como el barrido.

Crisis operativa y renacimiento municipal frente a ataques en redes sociales

Consultado sobre la campaña en redes sociales de críticas al servicio de recolección, a tres semanas del traspaso de mando, Pérez Talia aclaró que no están respondiendo necesariamente a ella, sino a una municipalidad destrozada y, sobre todo, a la necesidad real de los ciudadanos.

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Agregó que, para sostener la gestión de Soledad Núñez, cuenta con la colaboración de un equipo de arquitectos, ingenieros y especialistas de ciencias sociales para abordar la situación de crisis en la que recibieron la institución.

Herencia de basura en Asunción: inestabilidad, alquileres y desvío de fondos

Durante los 14 meses de gestión del ex intendente Luis Bello (ANR-cartista), pasaron cinco directores por la Dirección de Servicios Urbanos, reflejando inestabilidad y falta de planificación en el aseo urbano. La nula inversión en el mantenimiento de la flota propia consolidó la dependencia permanente de camiones recolectores tercerizados y contrataciones privadas.

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Se ampliaron contratos de alquiler de camiones privados por G. 6.376 millones adicionales para Depósito San Cristóbal y El Palacio S.A., sumados a compras directas por “urgencia” de G. 13.606 millones. Esas compras incluyeron G. 7.462 millones a Cathay SAE por siete camiones y G. 6.144 millones a Condor SACI por cuatro, entre cuestionamientos de concejales opositores.

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La falta de operatividad se tradujo en la proliferación constante de vertederos clandestinos en esquinas y espacios públicos, además de contenedores desbordados y abandono en zonas neurálgicas de la capital.

El escenario de colapso operativo enlaza con el manejo financiero previo de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), donde se documentó el desvío de más de G. 512.000 millones de bonos a gastos corrientes. Entre esos fondos figuraron más de G. 13.000 millones destinados a “servicios fantasma”, parte de los cuales financió el alquiler de camiones recolectores, según el informe final de Carlos Pereira, interventor de su gestión..