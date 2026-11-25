Tras detectar dictámenes sin firma y resoluciones sin sello, el MEC suspendió 20 ITS, cuyo anunció se realizó como un logro tras más de tres años de gestión. Entre las instituciones afectadas se encuentra el ITS UNE-SN, vinculado a la UNE-SN, ubicado en el Centro Comunitario Nivaclé Unida de la comunidad Yalve Sanga, en Loma Plata, Chaco.

Según los registros, este centro que ofrece la tecnicatura en Contabilidad presenta una inconsistencia documental en su resolución de apertura que consigna fecha del 23 de octubre de 2023, aunque la numeración corresponde al ejercicio 2026.

Ante esto, Rafael Resquín, presidente de la UNE - SN, denunció que el MEC incurrió en una demostración de soberbia, ya que tras volver a presentar todas las documentaciones, la cartera de Estado levantó la suspensión tras verificar que no existía irregularidad alguna.

“Dentro de este documento de resolución de levantamiento de la medida dice, ‘se ha constatado que la irregularidad que motivó la adopción de la medida preventiva ha sido debidamente subsanada’, ¿qué podés subsanar vos si no tuviste ningún error? Esto significa mentirle a la gente, mentirle a la ciudadanía. Tuvieron ellos el descaro de no reconocer el error cometido, por negligencia y ante la negligencia ellos tenían que haber pedido disculpas. Eso es lo que tenían que haber hecho”, denunció efusivamente.

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Desentendimiento interno en el MEC

Dijo que a su entender, esta situación se dio por qué hay mucho desentendimiento interno en el MEC, de acuerdo a las informaciones que manejan, entonces a fin de “pasarse factura” entre directores y directores, hacen cualquier cosa.

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“Supuestamente, ¿cuál fue el problema?, que se equivocaron en una resolución, o sea, que confundieron una resolución de un curso que se abrió en el año 2023-2024 con una resolución de otro curso que se abrió de la misma carrera en el 2026 y no pudieron ellos mirar la fecha, no pudieron mirar el lugar puesto que es Loma Plata y Camabyretá, son departamentos muy lejanos el uno del otro”, precisó.

Recordó que este instituto se abrió a pedido de comunidades indígenas de la localidad de Loma Plata, Chaco, porque estos jóvenes, están trabajando con los menonitas y normalmente necesitan tener una certificación en las distintas áreas donde trabajan, por lo que propiciaron un curso de contabilidad de 38 alumnos.

Movilización docente frente al Congreso por el PGN

Por otra parte, anunció que mañana se movilizarán por el tratamiento de la Cámara de Senadores del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) 2027.

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Insistió en que el MEC está cada vez en peores situaciones, e incluso dijo que parece ser que el gobierno se está resistiendo sistemáticamente a invertir en educación, considerando que cada vez están precarizando más las condiciones y miserabilizando la inversión en educación.

“Seguimos teniendo grandes deficiencias en educación inclusiva, seguimos teniendo grandes deficiencias en la capacitación docente, seguimos teniendo grandes deficiencias en gratuidad, los directores están todos desesperados, no saben cómo van a mantener su institución y sobre todas las cosas, crecimiento vegetativo que deja a alumnos de secundaria y primaria sin profesor”, concluyó.