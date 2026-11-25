Atendiendo la orden de captura dictada el pasado 19 de noviembre, en contra del exdiputado Miguel Cuevas, y que el condenado a 5 años de cárcel por enriquecimiento ilícito sigue prófugo; la jueza de Ejecución Especializada en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción Maria Lidia Wyder intimó al exlegislador colorado a que, en un plazo de 5 días, se ponga a disposición del juzgado para cumplir la sentencia.

La intimación realizada por la magistrada es bajo apercibimiento de que, en caso que Miguel Cuevas no compareciere o no justifique estar impedido por fuerza mayor, y bajo la debida advertencia a los fiadores, se procederá a la ejecución de la caución real dispuesta por Auto Interlocutorio N° 692 del 2 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado Penal de Garantías N° 11 de la Capital, a cargo del juez Yoan Paul López.

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Es decir, si Miguel Cuevas no se presenta se ejecutarán las fianzas reales sobre la propiedad de la firma South Parking S.A. representado por director general Nelson Manuel Morínigo Espínola, por la suma de G. 1.200.000.000; y el inmueble perteneciente a Edgar Melgarejo Ginard, ubicado en Ciudad del Este, Departamento de alto Paraná, por la suma de G. 520.714.181. El total de la fianza es por G. 1.720.714.181.

Luego de los allanamientos a su estancia y su vivienda, ubicadas en el distrito de Sapucái (Paraguarí), el exdiputado Miguel Cuevas prometió el pasado jueves (19 de noviembre) que se entregaría para cumplir su condena de cinco años de cárcel por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, hasta ahora sigue prófugo de la Justicia.

Miguel Cuevas no pudo justificar más de G. 1.934 millones

Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz, ahora de 62 años de edad, fue condenado el 15 de setiembre de 2023 por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por la jueza Elsa García e integrado por Jesús Riera (actualmente camarista) y Yolanda Morel; tras concluir que el exlegislador no pudo justificar como su patrimonio se acrecentó en G. 1.934.584.238 entre los años 2009 y 2019.

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El 26 de diciembre de 2023 el Tribunal de Apelación Penal 4ª Sala de la Capital, integrado por los camaristas Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias y María Belén Agüero, confirmó la condena a 5 años de cárcel; y el comiso de sus bienes por la suma de G. 1.934.584.238, consistente en tres fincas ubicadas en el distrito de Sapucai, en Paraguarí.

El 19 de octubre de 2026, por Acuerdo y Sentencia N° 785, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros María Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Roló y Gustavo Santander Dans, declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación planteado por la defensa y dejó firme la sentencia.

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En el juicio el fiscal anticorrupción Luis Piñánez había solicitado una condena a 10 años de pena privativa de libertad para el exdiputado colorado y el comiso especial de los bienes del acusado por más de G. 5.700.000.000.