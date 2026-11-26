El caso de Leticia Morel es muy especial. Madre de dos hijos que conviven con la homocistinuria, un trastorno genético que afecta el metabolismo del aminoácido metionina. Los aminoácidos son los pilares fundamentales de todas las proteínas en el cuerpo. Necesitar suplementos de vitamina B6, B9 (folato) y B12.

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“Acá nosotros tenemos la lata de fórmula (los suplementos) que nos proveen desde aproximadamente seis años. Desde este noviembre ya no nos beneficiaron con eso. Por eso estoy aquí presente con mis dos hijos, por suerte están bien, pero sin esta fórmula se van a venir consecuencias”, alertó la mujer.

Una de las consecuencias es la luxación del cristalino. Es decir, el desplazamiento completo de la lente natural del ojo fuera de su posición habitual debido a la rotura o debilitamiento de las fibras zonulares que lo sostienen. Además, problemas para el desarrollo neurológico, trombosis y problemas cardíacos.

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“Aparte está lo que van a tener que pasar mis hijos cuando se acabe la última provisión de la fórmula. Yo estoy viniendo de Presidente Franco, Alto Paraná. Atrás de esto hay una mamá que lucha con alimentación, con medicamento y fórmulas”, indicó la mujer.

Agregó que desde la salud simplemente le argumentaron que ya no tenían presupuesto para poder asegurar este suplemento. “Son muy caros. Una lata hoy cuesta entre tres millones y cuatro millones. Mi hijo Mario consume ocho latas al mes, y mi hijo Moisés usa seis latas mensuales. Es decir, es imposible que nosotros podamos comprar mensualmente las latas, aparte que el proveedor no vende a una persona sola, vende solamente por entidad, digamos”, explicó Morel.

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Caso único en Paraguay

El caso de Laura Fernández es igual de complejo. Ella tiene un hijo de siete años con tirosinemia tipo uno. Se trata de una enfermedad genética autosómica recesiva grave causada por la deficiencia de la enzima fumarilacetoacetato hidrolasa (FAH). Esto le impide descomponer correctamente el aminoácido tirosina y acumula sustancias tóxicas como la succinilacetona.

Su tratamiento principal combina nitisinona (NTBC) y una dieta restringida en proteínas. Es justamente ese suplemento el que la cartera de Salud dejó de proveerle. “Desde que nació estábamos recibiendo normalmente su medicación. Esa medicación cuesta casi G. 70.000.000 mensuales, y ahora me dijeron que no hay plata”, lamentó la mujer.

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Las consecuencias de no consumir esta medicación fueron agresivas para el niño. “Mi hijo entró en terapia, casi se muere sin su medicación después de siete años. De la nada quisieron que este niño se muera, porque eso quisieron hacer; sacarle la vida a mi hijo. Es algo que no se puede”, denunció la mujer en medio de la desesperación.

La mujer dijo que las consecuencias son solamente fatales en caso de no recibir esta asistencia. “Él no puede estar sin su medicación y sin su leche. Su leche también está casi dos millones y algo mensuales y usa siete latas al mes, aparte de su medicación. Él es el único niño en Paraguay con esta enfermedad”, subrayó la madre.

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Recalcó que esta patología es de por vida y solamente es paliable con la alimentación especial. “Es de por vida. No es que uno le pueda decir ‘no, este mes no va a entrar en el presupuesto’ y porque él se muere. Sin esa medicación y sin su leche él se muere”, finalizó la mujer.