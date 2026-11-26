En el marco de un trabajo en conjunto, el Ministerio Público informó que instalaron una mesa técnica con representantes del Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) a fin de abordar lo referente a la situación jurídica y operativa de los bienes incautados en causas penales que guardan relación con el proceso de resolución de UENO Bank.

En este sentido, señalan que durante la jornada de trabajo autoridades y técnicos analizaron que papel desempeñará cada institución en la administración de activos cautelados y la supervisión del sistema financiero, a fin de resguardar la integridad y trazabilidad de los bienes sujetos al proceso, conforme a las normativas vigentes.

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Desde la Fiscalía promovieron esta mesa de trabajo encabezado por la fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Dra. Nancy Salomón, y la directora de Política Criminal, Dra. Romina Toro.

Bienes incautados en el marco de la causa

En este sentido, la SENABICO informó que, hasta el pasado 16 de noviembre, recibió del Ministerio Público varios bienes vinculados a las causas judiciales abiertas contra Santiago Peña Palacios y otros, por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, así como contra Federico Miguel Vázquez y otros, por lesión de confianza y otros hechos punibles.

Entre los bienes incautados figuran un inmueble en San Bernardino y tres establecimientos rurales:

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Don Miguel , ubicado en el Chaco paraguayo.

Costa Flor, en Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro, que incluye 42 cabezas de ganado, maquinarias e implementos agrícolas.

Doña Brígida, situado en la compañía Sargento Castiglioni, también en Itacurubí del Rosario.

Además, la institución recibió 27 vehículos de alta gama y de colección, así como tres aeronaves, que pasaron a integrar su ámbito de administración conforme a las disposiciones legales vigentes.

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Asimismo, se solicitaron informes al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), con el objetivo de contrastar los registros oficiales con la cantidad efectiva de animales existentes en el lugar. Una vez concluido el proceso, la institución comunicará los resultados correspondientes.

Bloqueo de bienes busca reparación de daños a víctimas

Otra de las medidas adoptadas, días atrás por disposición judicial y a pedido del Ministerio Público, también fueron bloqueados los bienes y las cuentas bancarias de otras 39 empresas vinculadas al Grupo Vázquez, apunta a preservar los activos que eventualmente podrían estar relacionados con las operaciones financieras cuestionadas, así como garantizar una posible reparación del daño a las víctimas.

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La Fiscalía fundamentó su pedido señalando que, a partir del avance de las investigaciones, fueron identificadas otras 39 empresas relacionadas con Ueno Bank S.A. y el Grupo Vázquez, que presuntamente habrían participado de la misma operativa bajo investigación.