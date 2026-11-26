En la mañana de este jueves distintos sectores de la sociedad, se movilizaron para expresar su descontento en los recortes previstos en el Presupuesto General 2027. En este sentido, funcionarios, docentes y estudiantes de las distintas facultades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) marcharon por las calles capitalinas pidiendo la reposición de los fondos recortados.

El día de hoy en Cámara de Senadores se lleva a cabo el estudio del PGN 2027 por lo que se movilizan en inmediaciones del Congreso, para manifestar sus reclamos. A la medida de fuerza también se sumaron docentes y estudiantes de escuelas y colegios.

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Desde la Universidad señalan que la medida adoptada se da en el marco de la defensa del presupuesto universitario, la cual consideran una protección a la educación pública, la investigación científica, la salud y el desarrollo nacional.

Facultades exigen protección de sus recursos

Diversas facultades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) mantienen medidas de fuerza desde hace varios días, tanto con movilizaciones en las calles de la capital como con protestas en sus propias sedes.

En este contexto, representantes de la Facultad de Ciencias Exactas, sumados a las protestas en Asunción, denunciaron que el recorte vinculado al caso Ueno Bank compromete insumos esenciales para la enseñanza, advirtiendo que la institución lleva años sin aumentos significativos y que esta reducción deteriorará la calidad educativa.

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En la Facultad de Ciencias Agrarias, la situación reviste especial gravedad debido al impacto en sus filiales y en su alumnado, compuesto en un 70 % por jóvenes provenientes del interior del país. El vicedecano José Bonin explicó que el 75 % de los viáticos de personal y choferes financia giras de estudio y prácticas de campo indispensables, por lo que una reducción obligaría a suspender estas actividades o a trasladar los costos a los estudiantes. A ello se suma la necesidad de mantenimiento continuo de su edificio de 75 años de antigüedad.

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Por su parte, en la Facultad de Ciencias Médicas existe fuerte preocupación por la operatividad de los servicios asistenciales. Voceros del sector de la salud advirtieron que, al ser la unidad académica que concentra el mayor porcentaje del presupuesto de la UNA, será también la más perjudicada por el ajuste, lo que pondrá en riesgo directo la continuidad de las atenciones en el Hospital de Clínicas.

Garantizan continuidad de servicios imprescindibles de Clínicas

Desde la Facultad de Ciencias Médicas, ante el tratamiento del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2027 en la Cámara de Senadores, convocó a todos los estamentos de la institución a participar de la jornada de manifestación en defensa del presupuesto universitario.

De esta manera, instaron a estudiantes, médicos residentes, médicos de los servicios asistenciales, docentes, personal de blanco y funcionarios administrativos a acompañar esta movilización.

Sin embargo, pese a adoptar esta medida, anunciaron que garantizarán la continuidad de los servicios asistenciales imprescindibles del Hospital de Clínicas, durante la movilización.