En esta primera jornada, marcharon desde la plaza Uruguaya hasta la plaza frente al Congreso Nacional en donde expresaron sus reclamos a través de un mitin. “El hecho que se haya mantenido igual el presupuesto para la UNA iba a ser de por si decepcionante. De eso a que finalmente que sea menos incluso que el año anterior es triste y lamentable”, dijo el doctor Mariano Topacio, del Hospital del Clínicas.

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“No sé cómo vamos a poder llevar a cabo las atenciones en el hospital. La verdad que es indignante, la Facultad de Ciencias Médicas es la que recibe un mayor porcentaje del presupuesto de la UNA. Entonces, va a ser la facultad más afectada y por ende el Hospital de Clínicas también”, lamentó el profesional de la salud.

En cuanto al reajuste salarial, Topacio insistió en que aún no pudieron acceder al aumento escalonado a pesar de que fue aprobado el año pasado. “El año pasado fue el año uno, este año iba a ser el año dos, pero no hubo presupuesto necesario para que se lleve a cabo el segundo año de nuestro aumento salarial. Lo que nos ofrecen de momento es que el año que viene, que tendría que ser el año tres de ese aumento escalonado, sea el año dos”, refirió el médico.

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Facen, con las carencias similares

Por su parte, la docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN), Cecilia Rodríguez, dijo que la universidad pública no debe pagar por los hechos de corrupción cometidos con dinero del Estado. “La universidad se ve afectada en varios componentes. Por ejemplo, en contratos, en laboratorios, en insumos”, puntualizó.

Rodríguez explicó que al ser una facultad especializada en ciencias, depende muchísimo de la compra de insumos. “Si esos insumos faltan, nuestros estudiantes y la calidad de la educación que les damos, se van a ver muy afectadas. Entonces, estamos defendiendo eso y exigimos que respeten nuestro presupuesto”, subrayó la docente.

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Agregó también que esa facultad hace años no recibe un aumento considerable, por lo que cada año el desarrollo adecuado de los procedimientos se hacía más complicado. “Por ejemplo, no se ha cumplido con nosotros (los docentes) la nivelación. En marzo nos sacaron eso supuestamente para para cuidar nuestra caja fiscal y al final ese dinero desapareció porque estaba en Ueno Bank y ahora no se sabe cómo recuperar. No podemos confiar en ellos (los legisladores) cuando dicen que supuestamente quieren el bien y otra vez están tocando nuestro presupuesto”, lamentó la profesional.

En Ciencias Agrarias, la situación es más grave

Desde la Facultad de Ciencias Agrarias, el vicedecano José Bonin advirtió sobre el fuerte impacto que tendría el recorte presupuestario en los estudiantes que provienen principalmente del interior del país y en las filiales de la unidad académica. “En el caso nuestro, la Facultad de Ciencias Agrarias, el 70% de nuestros estudiantes vienen del campo. La gratuidad le favorece a ellos, eso es excelente, pero si nosotros no tenemos los insumos, los equipos, no vamos a poder cumplir”, señaló.

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Agregó que en las cinco filiales ubicadas en Boquerón, Pedro Juan Caballero, San Pedro, Caazapá y Misiones prácticamente el 100% de los estudiantes están bajo la ley de gratuidad. “Si no tenemos los insumos, ¿cómo vamos a cumplir con ello?“, cuestionó.

Bonin indicó que mientras decanos y autoridades universitarias mantenían gestiones con legisladores para intentar recuperar fondos, comprendía las dificultades generadas por la crisis bancaria, aunque marcó postura frente a una reducción de recursos ya asignados. “Entendemos que un aumento nuevo o lo que sea para los recursos es difícil por lo menos ahora, pero que nos quiten lo que ya tenemos es muy complicado”, sostuvo.

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Asimismo, alertó sobre una eventual reducción del 40% de los recursos propios generados por servicios o recaudación, que pasarían a Hacienda u otro destino.

En relación con las actividades académicas y las cifras presupuestarias, el vicedecano detalló que el 75% de los viáticos destinados a personal y choferes se utiliza en giras de estudio y prácticas de campo, y advirtió que si no se cubren esos gastos, los costos recaerán sobre los estudiantes o no podrán realizarse, afectando la calidad formativa.

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Indicó que el presupuesto mencionado para Ciencias Agrarias es de 2.000 millones de guaraníes y afirmó que no tienen margen para ceder fondos. “Para ser sincero, no podemos ceder nada porque ya estamos en el límite”, expresó.

Finalmente, subrayó que la facultad lleva más de 75 años en San Lorenzo, cuenta con edificios antiguos que exigen mantenimiento continuo y está acreditada por Aneaes, por lo que requiere insumos, equipos y actualización para sostener los estándares de calidad.