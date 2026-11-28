Según el especialista, el despliegue sanitario se organiza tanto en puntos fijos y móviles de la zona central de las celebraciones como a lo largo de las rutas de acceso. Cañete explicó que el hospital funciona de forma permanente durante todo el novenario y que la planificación se sostiene durante todo el año:

Lea más: Caacupé: obispo expresa preocupación por familias afectadas por la crisis financiera

“Nosotros nos preparamos todo el año para lo que es la festividad de la Virgen. Tenemos todo lo necesario. Ya contamos con todo lo necesario de lo que se requiera en lo que es este presente durante esta festividad mariana”, afirmó Cañete.

Entre los recursos y puntos habilitados en esta etapa inicial, el entrevistado destacó los puestos móviles y fijos. “Tenemos dos puestos habilitados oficialmente. Uno en la explanada central de la Basílica Menor, equipado con recursos humanos y materiales para primeros auxilios, y otro en la explanada del pozo de la Virgen o Tupãsy Ykua”, detalló.

Lea más: Declaran feriado el 7 de diciembre, víspera del Día de la Virgen de Caacupé

Además, agregó que se tienen 26 puestos de salud distribuidos a nivel regional en los trayectos desde el Este y desde Central en ambos sentidos. A eso se le suman dos clínicas móviles operativas, una ambulancia especializada equipada con terapia intensiva y otra de soporte básico. “Tenemos también una unidad especializada cubre el seminario donde ya acampan jóvenes y otra permanece fija en la explanada de la iglesia”, puntualizó el médico.

Emergencias frecuentes

Cañete marcó una diferencia entre lo que ocurre en los puestos situados en el camino y lo que se recibe en el punto de llegada. Mientras en la ruta predominan molestias vinculadas al esfuerzo físico como ampollas, cansancio, dolores musculares y cefaleas, en el destino final llegan cuadros más complejos y de mayor gravedad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Junto a ti, María”: el homenaje musical de Las Paraguayas a la Virgen

“Generalmente vemos personas con patologías crónicas, hipertensos, o diabéticos, o epilépticos, o alguna patología crónica que padezca, a veces llegan y tienen un cuadro de descompensación por el cansancio que conlleva la caminata que realizan”, dijo.

Manifestó su preocupación por las personas que no están físicamente preparadas para realizar las caminatas muy largas. “Algunos lo hacen de lugares muy distantes, llegan allí y se desploman, ya les ganó el cansancio, el agotamiento, la deshidratación, porque también tenemos tiempo bastante inestable y vienen la descompensación”, detalló.

Lea más: MOPC prepara operativo especial con restricciones y desvíos en la ruta PY02

También se presentan otros cuadros ya con riesgo de vida. “Esos son los casos más comunes que hemos tenido. También hubo cuadros de descompensación de epilépticos, cuadros de infarto agudo de miocardio, partos inclusive. Todo en nuestro puesto fijo de la explanada de la Basílica”, recordó

Recomendaciones

Respecto a las medidas de prevención, el director advirtió sobre el mayor riesgo en edades cómo las de los niños muy pequeños y las de los adultos mayores. Sobre todo ante la deshidratación y el clima cambiante, que alterna lluvias con calor intenso, afectando incluso a personas aparentemente sanas.

Lea más: ¿Cuál es la historia de la Basílica de Caacupé?

Sobre el seguimiento de tratamientos médicos, remarcó que “las personas con patologías crónicas no se olviden de consumir sus medicamentos habituales o que las pueda traer consigo. En caso de haberse olvidado, debe acercarse lo más pronto posible a uno de los puestos que nosotros tenemos en el trayecto de la caminata para que le puedan proveer por lo menos lo que lo mínimo que requiera para evitar las descompensaciones”, finalizó Hugo Cañete.