Recortan servicio del IPS en Filadelfia

Al no poseer el departamento de Boquerón un hospital propio del Instituto de Previsión Social (IPS), la atención a asegurados del departamento se brinda mediante los hospitales asentados en colonias menonitas en Filadelfia, Loma Plata y Neuland, los cuales reciben a los pacientes mediante un contrato de tercerización de servicios por montos que varían según la cantidad de asegurados en cada localidad.

El pago de parte de la previsional no es regular, lo que obliga a constantes renegociaciones para no cortar los cupos y es por eso que los hospitales de la zona se ven frecuentemente obligados a replantearse como hacer llegar el servicio a los asegurados pese a que el IPS no abona la deuda arrastrada.

Tal es el caso del hospital de Filadelfia que mediante un comunicado emitido esta mañana, informó que los servicios serían reorganizados hasta nuevo aviso, de esta forma los análisis e internaciones serían derivados a hospitales de las ciudades aledañas como Loma Plata o Concordia, mientras que las urgencias seguirían siendo atendidas.

“A fines de evitar la suspensión total de los servicios médicos el los próximos días nos vemos en la necesidad de reorganizan la prestación de salud y así seguir brindando la atención primaria a la salud”, expresa parte del comunicado.

A esto se suma la larga y añejada promesa de parte del estado de la construcción de un hospital propio en la zona, que pese a que ya fue anunciado en varias ocasiones, no presenta mayores avances.

Los asegurados aportan más de USD 1 millón de forma mensual a la previsional, sin embargo la falta de medicamentos es constante y obliga al asegurado a costear muchas enfermedades con medios propios.

Desde la corresponsalía de ABC Color en la zona, se procuró obtener la versión de representantes del IPS Central, pero no hubo retorno a nuestras llamadas.

