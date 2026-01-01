Choferes pasaron Año Nuevo entre barro y mosquitos por mal estado de la ruta

El colectivo partió de la estación de buses de Asunción con destino a Fuerte Olimpo el día lunes a las 19:00 horas. Debía llegar a destino, tras recorrer unos 780 kilómetros, en la mañana del martes; sin embargo, las lluvias que se produjeron en la zona, sumadas a la situación de los precarios caminos, hicieron que no pueda cumplir su objetivo y quedó atascado a unos 30 kilómetros de la capital departamental.

Los pasajeros en su totalidad fueron rescatados por familiares y conductores solidarios a bordo de vehículos todoterreno durante la tarde-noche del día martes, en tanto que los choferes Enrique Portillo y Carlos López, al no poder abandonar la unidad, permanecieron en el lugar y durante el día miércoles pudieron avanzar unos escasos metros.

Sin embargo, el camino estaba bastante dificultoso debido a la lluvia registrada en la tarde del martes, por lo que ya no pudieron avanzar más y se resignaron a tener que recibir el Año Nuevo en dichas condiciones, lejos de sus familiares y amigos y en medio de la nada, entre el barro y los molestos mosquitos.

Horas previas al nuevo año, personas solidarias de Fuerte Olimpo se llegaron hasta donde estaban estos dos conductores para llevarles algo de comida y, lógicamente, unas latitas de la “rubia espumante”, demostrando así la solidaridad que siempre caracteriza al poblador chaqueño.

Rescatados

A los pocos minutos del nuevo año, estos conductores escucharon a lo lejos el ruido característico de un tractor, situación que les sorprendió, debido a que nadie trabaja a esa hora y mucho menos en este día especial del nuevo año. A los pocos minutos se percataron de que se trataba de una maquinaria perteneciente a la Gobernación, que llegaba para ayudarles.

Inmediatamente acoplaron el colectivo al poderoso tractor para finalmente buscar llegar al destino inicial, luego de más de 55 horas de odisea por los precarios caminos del Alto Paraguay, situación a la cual ya están acostumbrados los conductores de buses que llegan a la zona.

Reparación de caminos

El lunes 5 deben iniciarse los trabajos de reparación de los caminos de la zona, a cargo de empresas que fueron adjudicadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Esto dependerá de que no se produzcan lluvias, hecho que podría retrasar estas tareas.

Los trabajos consistirán en la carga de terraplén a la altura necesaria, al menos en los lugares considerados críticos, además de limpiezas de laterales, cuneteada y perfilada. Se debe realizar además la colocación de 300 metros de tubos de desagüe, para permitir la circulación de las aguas en días de lluvias y evitar que de nuevo se inunden los caminos.

El Gobierno Nacional destinará más de G. 16.500 millones en estas reparaciones, por lo que desde la Gobernación del Alto Paraguay ya anuncian la contratación de personal, que tendrá a su cargo la implementación de las barreras de clausura en días de lluvias, para proteger los trabajos realizados y evitar la rápida destrucción de los caminos.

Aquellos conductores que no respeten las barreras serán denunciados ante la Fiscalía, para lo cual ya se está trabajando con los agentes del Ministerio Público, mencionó el gobernador Arturo Méndez, felicitando a la gran mayoría de conductores que sí respetan las clausuras y despotricando contra unos pocos que suelen destruir los portones y, con ello, los caminos.