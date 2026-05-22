Solo vehículos todo terreno llegan a Fuerte Olimpo debido al destrozado camino

El tramo más complicado se localiza en la zona denominada 30 Syry, a unos 100 kilómetros del casco urbano de Fuerte Olimpo, en el camino que conecta con la ruta Bioceánica, de ingreso y salida de los pobladores tanto de la capital departamental como de la comunidad de Bahía Negra.

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Los tramos desagotados por voluntarios de Toro Pampa volvieron a acumular agua tras las precipitaciones. Sin embargo, el punto más preocupante sigue siendo el ubicado en 30 Syry, un sector inundado de aproximadamente 100 metros, que por el momento solo puede ser atravesado por vehículos con tracción 4x4.

Esta situación permite que los conocidos “macateros” puedan llegar hasta numerosas comunidades para abastecer de mercaderías, aunque en pequeñas cantidades. Esto ayuda a evitar el desabastecimiento en los comercios de las poblaciones rurales, donde únicamente se puede acceder por vía terrestre.

Estaciones de servicio desabastecidas

Donde ya se nota el desabastecimiento es en las estaciones de servicio de las poblaciones, incluso dentro de la capital departamental de Fuerte Olimpo. Esto debido a que, por las pésimas condiciones del camino, los camiones cisterna no pueden llegar con los carburantes.

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Ante esta situación, pequeños comerciantes logran hacer llegar reducidas cantidades de combustible en tambores, transportados a bordo de embarcaciones menores que llegan hasta la zona. Posteriormente se dedican a comercializar principalmente nafta para el abastecimiento de motocicletas, medio de transporte que abunda en estas comunidades.

Las estancias que cuentan con maquinarias y dependen del combustible para las labores diarias son las más afectadas por la escasez, además de numerosos conductores de vehículos pequeños.

Camiones pesados continúan varados

En las actuales condiciones del principal camino, resulta imposible, el tránsito de camiones de gran porte. En este contexto, se generó un verdadero conflicto entre conductores de cuatro camiones transportadores de ganado, que permanecen varados en la zona de Toro Pampa desde hace más de 40 días.

Los choferes necesitan imperiosamente retornar a sus hogares; sin embargo, los pobladores sostienen que permitir el paso de estos vehículos podría destruir aún más el camino, ya que necesariamente requerirán la ayuda de tractores para superar los tramos más difíciles.

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Aun así, estos camiones partieron ayer desde Toro Pampa y actualmente permanecen al costado del camino, a escasos metros antes de llegar a la zona crítica de 30 Syry, aguardando que mejoren las condiciones. Esto atendiendo a que, una vez superado este tramo, el resto del camino hasta la ruta bioceánica se encuentra en buenas condiciones.

A través de la Secretaría de Emergencia Nacional, los conductores fueron asistidos con kits de alimentos, y además existe una directiva para que las maquinarias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que trabajan en este distrito, los ayuden a cruzar la parte más crítica del trayecto.

Esta decisión de utilizar maquinarias para auxiliar a los camiones es cuestionada por los pobladores, sobre todo por aquellos voluntarios que realizaron el desagote de los tramos inundados, atendiendo a que podría significar un mayor deterioro del camino, cuyas consecuencias luego terminan sufriendo los habitantes de la región.

Durante toda la semana las condiciones climáticas en la zona no mejoraron, debido a las lloviznas intermitentes que se siguen registrando. A pesar de ello, las dos maquinarias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones continúan realizando trabajos de mejoramiento en los sectores más difíciles.