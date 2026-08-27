Fuerte Olimpo: abuelitos con subsidio, pero sin banco para cobrarlo

Se trata de los hermanos Ramón Salina (79) y Pablo Salina (72), quienes obtuvieron por vez primera sus respectivos documentos de identidad el pasado 14 de agosto, tras darse a conocer este caso de ausencia del Estado en esta parte del país, debido a que en todo el Alto Paraguay no se cuenta con un local del Departamento de Identificaciones.

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Un funcionario del Departamento de Identificaciones tuvo que viajar 350 kilómetros, 700 ida y vuelta, desde la localidad de Loma Plata, en el Chaco Central, para poder documentar a estos abuelos, de manera que puedan ser incluidos en el beneficio de la tercera edad y que les ayude a mejorar a mejorar sus condiciones de viva.

Sin sedes bancarias

El Ministerio de Desarrollo Social, a través del programa de beneficiarios de Adultos Mayores, informaba en su página web que desde este miércoles 26 de agosto, ambas personas, en este caso don Ramón y don Pablo, fueron seleccionados como beneficiarios de la pensión universal para personas de la tercera edad.

En la misma página se informaba que, a partir de la fecha, ambos beneficiarios podrán percibir sus respectivas pensiones en las ventanillas del Banco Nacional de Fomento por vez primera y, luego, deberán retirar sus tarjetas de débito en la agencia de Dinacopa (Correos del Paraguay).

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Lastimosamente, los hermanos Salina deberán aguardar aún algunos días para recibir el dinero que les corresponde, debido a que en todo este departamento chaqueño no se cuenta con una sede del Banco Nacional de Fomento, algo similar a la falta de un Departamento de Identificaciones.

La sede más cercana del BNF se encuentra en la comunidad de Loma Plata, en el departamento de Boquerón, distante unos 350 kilómetros. Atendiendo a que estos abuelos temen viajar tan larga distancia, entonces no hay otra alternativa que esperar recibir sus tarjetas de débito para utilizar el cajero de la misma entidad bancaria, servicio con el que sí se cuenta en la zona.

Cajeros automáticos

En todo el Alto Paraguay no se cuenta con sedes bancarias ni financieras. En tanto, en las comunidades de Fuerte Olimpo, Carmelo Peralta y Puerto Casado se tiene el servicio de cajeros automáticos pertenecientes al Banco Nacional de Fomento, que cumplen un vital servicio en relación con la circulación del dinero en la zona.

El profesor Leonardo Lezcano, quien además se desempeña como concejal departamental por el PLRA, fue el principal gestor para que estos abuelitos obtengan sus cédulas de identidad y ahora el beneficio de la tercera edad, aunque esto aún no se concretiza debido a que no pueden todavía percibir el monto de dinero que les corresponde.

El docente dijo que tenía la opción de llevar hasta Loma Plata a estos hermanos, pero que uno de ellos presenta problemas de salud, por lo que optaron por esperar recibir sus tarjetas de débito y utilizar el cajero. Para esto, Lezcano ya contactó con funcionarios de Dinacopa para el rápido envío de estas tarjetas a esta comunidad.

Este trámite suele ser rápido gracias a la gestión de una funcionaria de dicha institución, quien es oriunda de esta parte del Chaco y conoce la realidad que se vive por estos lugares. La misma se comprometió a ver la manera de cómo hacer llegar lo más rápido posible las tarjetas.

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Las tarjetas deberán ser enviadas al personal de Correos de esta población, quienes luego deberán entregarlas de forma personal a los beneficiarios, en este caso los hermanos Ramón y Pablo Salina, lo que podría darse para la próxima semana.

Trabajo solidario

Desde la semana pasada, el precario rancho de karanday (palmas), donde viven estas personas adultas en condiciones precarias, ya cuenta con el servicio de energía eléctrica suministrado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Esto fue posible gracias al trabajo solidario realizado por Lezcano, en compañía de otro docente, Fernando Giménez, quien además se desempeña como electricista. Ambos educadores dedicaron parte de su tiempo para, primeramente, comprar los accesorios eléctricos y proceder posteriormente a instalar el servicio en la vivienda de los hermanos.

Ambas personas planean comprar una heladera con parte del subsidio que recibirán mensualmente, para de esta forma poder consumir agua fresca y así sofocar las altas temperaturas típicas de esta región chaqueña.