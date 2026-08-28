Lento avance de reparación de caminos en Alto Paraguay, tras ocho meses de intervención

Dos maquinarias, una motoniveladora y un tractor con tráiler, trabajan desde esta semana en el camino que llega a Bahía Negra. Por de pronto, lo único que realizan es la limpieza lateral y el abovedamiento de tierra. No se notan los levantes de terraplén, que son los trabajos que más se necesitan.

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Los tractores pertenecen a la empresa del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, adjudicada con un monto cercano a los G. 9.000 millones. Con estas dos máquinas, solo ese tipo de trabajo es lo que se podrá realizar, o sea, solo un simple raspaje de camino, al menos por ahora.

El ingeniero Humberto Argüello, jefe de distrito del MOPC en el departamento, aseguró que llegarán a esa zona más maquinarias de la citada empresa para realizar los levantes de terraplén, cuneteado y la instalación de sistemas de desagüe.

La zona intervenida sería solo de unos 30 kilómetros hacia la población de Bahía Negra y, de forma específica, los lugares considerados críticos, al menos así lo señaló el profesional, por lo que se aguardará luego poder extender los trabajos hacia otras zonas del mismo camino.

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Contra reloj

Para llegar desde la ruta Bioceánica, donde ya se cuenta con camino asfaltado, hasta Bahía Negra existen 195 kilómetros, de los cuales ahora se están reparando unos 30 kilómetros, quedando aún en espera de ser intervenidos unos 95 kilómetros, hasta la localidad de Toro Pampa, en el distrito de Fuerte Olimpo.

Sucede que los restantes 75 kilómetros para llegar al asfalto desde esta última población, en gran parte, ya se encuentran reparados a través del trabajo de la otra empresa adjudicada, Mawes S.A., que fue beneficiada con casi G. 8.000 millones por el MOPC.

En ocho meses, desde que se iniciaron estas reparaciones, las tareas se caracterizaron por ser bastante lentas e, inclusive, los trabajos se paralizaron por varias semanas debido a la falta de desembolso por parte del Ministerio de Obras Públicas.

Prueba de ello es que los sistemas de alcantarillado recién ahora se están colocando en los lugares críticos y, de concretarse los pronósticos de mucha lluvia, con la llegada de El Niño, los caminos de nuevo quedarán inundados y, con ello, se iniciará otro periodo de aislamiento debido a la lentitud de los trabajos.

Aislamiento

Los caminos de la zona, sobre todo los lugares considerados críticos, necesitan ser levantados a la altura necesaria que evite que las aguas de lluvia los inunden como en otras ocasiones y, por supuesto, la construcción de cunetas a los costados y la colocación de varios sistemas de alcantarillado.

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Estos trabajos son los que casi no se notan en estas reparaciones. Si bien se realizan levantes en algunas zonas críticas, como Treinta y Tres y la zona 40, en el camino para llegar a la ruta Bioceánica, sin embargo, no se alzan a la altura necesaria. Es por eso que, con las lluvias registradas en el mes de abril, de nuevo la zona quedó aislada por más de 40 días.

Ahora, en dicho sector, se están colocando los primeros tubos para que funcionen los sistemas de desagüe, pero se puede evidenciar la falta de cunetas en varios kilómetros, por lo que se presagia que, de llegar las lluvias anunciadas, otra vez los sitios quedarán inundados y, con ello, se iniciará nuevamente un periodo de aislamiento.