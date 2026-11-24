El fenómeno de El Niño se está haciendo sentir con todo en el Alto Paraguay, principalmente en la parte sur. En la zona norte se registraron solo aguaceros, lo que permite que los pobladores de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra no estén aislados.

El distrito de Puerto Casado cuenta con más de 8.000 habitantes, entre ellos varias poblaciones indígenas de familias Maskoy. En la zona, en solo cinco días, hubo más de 430 mm de lluvia, lo que produjo la inundación de numerosos barrios y, con ellos, de cientos de viviendas, obligando a numerosas familias a dejar sus hogares de manera temporal.

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El camino principal que une a la población con la ruta Bioceánica se encuentra cortado en varios tramos, debido no solo a las grandes lluvias, sino también a los precarios trabajos realizados por la empresa Chávez Hausman. En agosto de 2025 la firma fue adjudicada por casi G. 9.000 millones por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para realizar las reparaciones, trabajos que comenzaron casi a mediados de febrero de este año.

La gran cantidad de agua produjo la inundación de los campos, lo que deja sin trabajo a numerosas familias que se dedican a la elaboración de postes de quebracho y a la limpieza de establecimientos ganaderos.

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Carmelo Peralta

En el distrito de Carmelo Peralta son dos las comunidades afectadas por las grandes lluvias. La más castigada es Puerto Sastre, ubicada a escasos kilómetros de Puerto Casado. En el lugar viven unas 800 personas y la lluvia caída en solo una semana supera los 320 mm.

Varias viviendas también fueron tomadas por las aguas y sus habitantes se refugiaron en casas de parientes y amigos. El único camino que une a la comunidad con la ruta Bioceánica se encuentra inundado, por lo que los pobladores no tienen salida por tierra.

En el casco urbano de Carmelo Peralta, hasta donde llega la ruta Bioceánica y donde se encuentra el puente internacional que une al Chaco paraguayo con territorio de Brasil, las lluvias provocaron la inundación de calles y algunas viviendas. El intendente Wilmar Fernández dijo que ahora trabajando con ayuda de maquinarias para desagotar las zonas inundadas.

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En Carmelo Peralta, las lluvias acumuladas en una semana se acercan a los 300 mm. Por de pronto, la situación está controlada, afirmó el jefe comunal, aunque con otra lluvia de gran intensidad, la situación será preocupante, por lo que están solicitando ayuda a las autoridades nacionales, refirió.

En Puerto Murtinho, localidad del estado de Mato Grosso do Sul, ubicada en la otra orilla del río Paraguay, frente a Carmelo Peralta, también fue afectada por las lluvias. Las zonas bajas quedaron inundadas y actualmente el 40% de la población se encuentra bajo el agua, en una situación de calamidad.

La fuerza del agua y, sobre todo, la gran cantidad de lluvia caída produjeron el corte de la ruta asfaltada que une a la localidad con el resto de Brasil, por lo que la situación en dicha zona fronteriza es realmente preocupante.