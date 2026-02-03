El efecto Duerksen, un desafío comercial a toda máquina

La F1 es un deporte con 75 años de historia que se ha reinventado desde su primera carrera en 1950. Ha pasado de 7 carreras al año a 17 en la década de los 70 y a 24 en 2024.

Ahora, el foco del negocio de la F1 va más allá de las carreras, es un modelo de negocio de entretenimiento mundial con el ticket de entrada más valorado: Cadillac (equipo 11) pagó US$ 450 millones para la temporada 2026.

En este contexto, el anuncio de Joshua Duerksen, como nuevo Piloto de Desarrollo de Mercedes-AMG no es solo un hito deportivo; es la apertura de un corredor comercial inédito para Paraguay.

Duerksen se sienta en la mesa de los US$ 6.000 millones al unirse a Mercedes-AMG (escudería valorada en esa cifra) y coloca a las marcas locales frente a una corporación tecnológica de élite.

Para Mercedes, el paraguayo es un embajador en un mercado emergente; para las empresas nacionales, un pasaporte de networking al exclusivo Paddock Club, donde se cierran negocios de gran magnitud del rubro automotriz.

¿Qué negocia Mercedes?

Duerksen no llega solo para conducir. Como piloto de desarrollo, su contrato implica horas en simulador para desarrollar el monoplaza 2026 y sesiones de pista con autos de años anteriores donde los costos operativos por día pueden superar los US$ 100.000 .

Mercedes adquiere en Joshua Duerksen un representante en un mercado emergente, mientras que el piloto paraguayo gana acceso al know-how de la segunda escudería más valorada de la F1, a solo US$ 500 millones por debajo de Ferrari.

El valor de un asiento

Llegar a este nivel requiere una estructura de financiamiento que funcione como las rondas de inversión de las startup.

Para Joshua Duerksen correr en el equipo Invicta Racing tiene un costo de temporada que oscila entre los US$ 2,5 y 3,5 millones.

Para los patrocinadores paraguayos, la exposición no es solo local. La F1 y F2 se transmiten a más de 1.500 millones de personas. Una mención o un logo en el mono de un piloto de Mercedes tiene un valor que triplica la inversión inicial en mercados internacionales.

2027: De piloto de desarrollo a titular

El objetivo final para el paraguayo es el asiento titular. En la F1, un piloto puede aportar entre US$ 15 y 30 millones en patrocinios personales o ser contratado por su talento puro.

Duerksen está jugando una partida híbrida. Su talento le abrió la puerta de Mercedes, pero el músculo financiero de las empresas será el combustible que determinará si en 2027 o 2028 podrá debutar en la parrilla de salida de un Gran Premio.

Los pilares del negocio

Los derechos de transmisión es la mayor fuente de ingresos. Gigantes tecnológicos como el acuerdo con Apple para distribución en Estados Unidos, han dado un salto en los precios de las licencias de transmisión.

Por otra parte está el canon de las sedes, los circuitos como Arabia Saudita o Qatar cancelan entre US$ 50 y 55 millones anuales por el derecho a organizar la carrera.

La F1 no solo vende entradas, vende experiencias de lujo en el Paddock que generan márgenes de beneficio mucho más altos que el ticket de ingreso al espectáculo.

El modelo de negocio

Bajo la gestión de Liberty Media, la F1 ha adoptado el modelo de las ligas estadounidenses como la NFL. Solo hay 11 asientos titulares en la mesa (22 en total) y esta cuota dispara las valoraciones.

Para que un equipo nuevo entre, debe pagar una tasa que ha pasado de US$ 200 millones a US$ 450, cifra que pagó Cadillac, de acuerdo a las negociaciones del Acuerdo de la Concordia.

Antes las marcas como Mercedes o Ferrari invertían US$ 450 millones anuales para ganar, pero actualmente hay un límite de costos fijado en US$ 215 millones para 2026. Mientras, los ingresos por patrocinios y premios por ahora superan los gastos operativos.

El dinero recaudado por la F1 se divide entre el titular de los derechos y los equipos mediante el contrato privado de la Concordia. Los equipos reciben pagos basados ​​en su posición en el Campeonato de Constructores del año anterior.

También hay bonos históricos donde los equipos con gran peso reciben un porcentaje extra por su valor para la marca F1.

Se estima que el fondo a repartir en el 2026 entre los equipos superará los US$ 1.400 millones anuales.

Las escuderías más valiosas

Según Sportico, que realiza el informe de valoraciones del equipo de F1 en noviembre de 2025, el valor de los 10 equipos de la F1 supera los US$ 34.000 millones