Startups: solo el 10% sobreviven y el 1% llega a unicornio

Estados Unidos continúa liderando el ecosistema con 1,56 millones de empresas emergentes, concentradas principalmente en el polo tecnológico de Silicon Valley.

Este liderazgo se refleja en la capacidad de captación de recursos, de acuerdo a datos de Demandsage. En 2025, la financiación global de capital de riesgo alcanzó US$ 425.000 millones, un incremento del 30% respecto al año anterior.

Startups de IA captaron US$ 210.000 millones

Dentro de este flujo de capital, la inteligencia artificial (IA) es la reina absoluta. Las startups de IA capturaron US$ 210.000 millones, aproximadamente el 50% de todo el capital de riesgo invertido durante el 2025.

Este impulso ha permitido que OpenAI se posicione como la startup más valorada a nivel global, alcanzando una cifra de US$ 850.000 millones, que supera a gigantes como SpaceX y ByteDance.

Paraguay, por su parte, según el Informe del Ecosistema Startup de StartupBlink, Paraguay se ubica en el puesto 95 de 100 países con un puntaje de 0,397, una escalada de 2 posiciones respecto al 2024, una mejora del +3% y una captación de fondos de US$ 0,2 millones registradas en 2024.

El desafío de sobrevivir

A pesar del optimismo que generan los grandes números, la tasa de fracaso de las startups a nivel mundial se mantiene en un 90%. Las estadísticas revelan que el riesgo aumenta con el tiempo: mientras que solo el 10% fracasa en su primer año, el 70% sucumbe entre el segundo y el quinto año de vida.

¿Por qué fallan estas iniciativas?

Según Demandsage, la falta de demanda en el mercado es el principal problema, siendo responsable del 34% de los cierres.

Otros factores críticos incluyen problemas de marketing (22%), deficiencias en el equipo (18%) y dificultades financieras (16%).

En sectores específicos como el tecnológico, la tasa de fracaso a cinco años escala hasta el 63%, evidenciando la volatilidad de la innovación constante.

Del joven universitario al cuarentón con licenciatura

El informe de Demandsage también revela quiénes están detrás de estas empresas. Contrario al mito del joven universitario, la edad promedio del fundador de una startup es de 42 años.

En cuanto a la formación académica, el 71% de los fundadores posee una licenciatura, mientras que solo un 3% cuenta con un doctorado. No obstante, la disparidad de género sigue siendo una asignatura pendiente. Aunque la brecha se está reduciendo —en 2024 las mujeres representaron el 35,7% de los fundadores—, el acceso al capital sigue siendo desigual.

En 2023, las empresas fundadas exclusivamente por mujeres recibieron apenas el 2,1% del capital riesgo total en Estados Unidos.

El club de los unicornios

Llegar a ser un unicornio, empresas con una valoración superior a los US$ 1.000 millones, es un logro que alcanza menos del 1% de las empresas. Actualmente existen, según PwC, 1.577 unicornios a nivel global y 100 se posicionan como las más relevantes que han generado US$ 2.949 millones con una valoración de US$ 8.000 millones a septiembre de 2025.

Aunque Estados Unidos concentra la mayor cantidad, otros países como China, Hong Kong, Reino Unido, Europa e India muestran una presencia robusta en este segmento de élite.

La IA, según PwC, concentra la mayor cantidad de capital (US$ 1,25 billones), seguido por fintech, tecnología e ecommerce.

Costos y financiamiento inicial

Iniciar un negocio no es barato, pero tampoco imposible. El costo promedio para lanzar una startup, según cálculos de Demandsage, en su primer año es de US$ 40.000, aunque esta cifra varía según el sector.

Mientras que una empresa de entretenimiento puede exigir unos US$ 12.000 dólares, un restaurante puede exigir más de US$ 375.000.

Un dato para los emprendedores locales es que el 77% de los fundadores recurre a sus ahorros personales para el financiamiento inicial. A pesar de que el riesgo de capital domina a los titulares, solo el 0,05% de las startups logra acceder a este tipo de fondos, lo que obliga a la gran mayoría a depender de préstamos bancarios, amigos, familiares y tarjetas de crédito.

Para el ecosistema emprendedor de Paraguay, estas cifras globales de 2026 sirven como una hoja de ruta y una advertencia. La consolidación de sectores como el fintech, que ya cuenta con 30.000 startups a nivel mundial, y la importancia de validar la demanda antes de invertir capital son lecciones fundamentales para los innovadores locales.

El éxito en el mundo de las startups no depende solo de una idea disruptiva, sino de la capacidad de resistir en un entorno donde solo uno de cada diez logra cruzar la meta de la consolidación.