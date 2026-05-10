La carrera por el consumo de helado provoca innovación empresarial

Según el portal Fortune Business Insights, el mercado mundial de helados alcanzó un valor de US$ 35,82 mil millones en 2025, consolidándose como uno de los segmentos más dinámicos dentro de la industria alimentaria.

Las proyecciones indican un crecimiento sostenido en los próximos años, con estimaciones que ubican al sector en US$ 37,83 mil millones en 2026 y en US$ 69,21 mil millones para 2034. Este avance responde a una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,05%, reflejando el interés creciente de los consumidores por nuevos sabores, productos premium y opciones más saludables.

En este contexto, Europa lidera el mercado global, con una participación del 39,64% en 2025, posicionándose como la región de mayor consumo y desarrollo dentro de la industria.

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Firmas heladeras apuestan por el mercado local

Amandau, una empresa emblemática de la industria del helado en Paraguay fue distinguida con el premio Top Seller 2025 otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), consolidándose como la marca más vendida de su categoría durante el último año.

Jorge Leoz, propietario de la firma, destacó en diálogo con ABC Negocios que la competencia en el mercado local ha crecido en los últimos años, lo que considera un factor positivo tanto para las empresas como para los consumidores.

“Cuanta más competencia hay, el empresario se ve obligado a mejorar día a día, y el consumidor tiene más opciones para elegir”, afirmó. En ese sentido, subrayó que un mercado abierto favorece una competencia más sana y dinámica.

A nivel internacional, Amandau también ha logrado posicionarse, especialmente en Brasil, donde la competencia es aún más exigente. Sin embargo, Leoz remarcó que la calidad del producto permite a la empresa competir en igualdad de condiciones y expandir su presencia en ese mercado.

Reinversión e innovación como ejes estratégicos

Uno de los pilares del crecimiento de Amandau es la reinversión. La compañía destina el 75% de sus utilidades a mejorar procesos, desarrollar nuevos productos y adoptar tecnologías. “La innovación es fundamental en cualquier industria. Nuevos sabores, materias primas y sistemas de venta son claves para mantenerse vigente”, explicó. Para ello, cuentan con un Departamento de Innovación que se reúne mensualmente para definir estrategias y analizar tendencias globales.

En cuanto a la rentabilidad, Leoz señaló que los márgenes en la industria alimenticia rondan el 10%, aunque pueden ser menores si no se alcanza eficiencia operativa. “Lo ideal es mantenerse en dos dígitos, pero eso exige una gestión muy cuidadosa”, indicó.

Consumo de helado: menos de 2 litros per cápita al año

El consumo de helados en Paraguay aún presenta un amplio margen de crecimiento. Actualmente, el promedio no alcanza los 2 litros por persona al año, muy por debajo de países como Argentina, donde supera los 12 litros. “Esto demuestra que hay un gran potencial. A medida que aumentan los ingresos, el consumo también crece, y el helado deja de ser un lujo para convertirse en un producto cotidiano”, sostuvo.

En línea con las nuevas tendencias, Amandau ha diversificado su oferta con productos sin azúcar —endulzados con ka’a he’ê—, sin lactosa y libres de gluten, además de trabajar en una línea de helados con proteínas. “Hoy el consumidor busca calidad, incluso por encima del precio”, enfatizó Leoz.

Con más de 52 años en el mercado, la empresa cuenta con una planta industrial en Luque, equipada con tecnología italiana, que permitió aumentar su capacidad de producción de 500 a 4.000 kilos por hora. Además, genera más de 200 empleos directos y opera a través de 120 locales bajo el sistema de franquicias.

Con una producción anual de cuatro millones de litros, Amandau proyecta un futuro alentador, impulsado por la innovación, la calidad y un mercado en expansión.

Grido y el desafío de triplicar el consumo de helado en Paraguay

Javier Díaz Caballero, líder de Comunicación de Grido Helado Argentina, destacó que la competencia en el sector es “saludable” y acompaña el crecimiento del sistema de franquicias y del consumo de helado en la región. “Estar en el top 3 junto a marcas nacionales es una buena noticia”, señaló.

Grido marca récord de producción en la región: 95 millones de kilos

Mensualmente, la compañía procesa 8 millones de kilos de helado en toda la región y en la última temporada alcanzó un récord histórico de 95 millones de kilos. La planificación anual se realiza con base en las estimaciones de ventas de los franquiciados, lo que permite sostener una producción continua. Además, cuenta con más de 2.000 franquicias distribuidas en Latinoamérica, principalmente en Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay y Perú.

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Díaz Caballero explicó que la empresa ya trabaja en su Plan 2030, que contempla una inversión estimada de US$ 25 millones mensuales, destinada principalmente a infraestructura, ampliación de capacidad productiva y adquisición de tecnología. El objetivo es mejorar la calidad de los productos y la eficiencia de los procesos productivos en toda la cadena.

“El margen de ganancia en la industria del helado se ubica entre el 14% y el 15%, un indicador que refleja la necesidad de escala y eficiencia para sostener el crecimiento del sector”, señaló.

Cercanía con el consumidor

Uno de los ejes centrales de la estrategia de Grido es acercar el helado al consumidor. “Buscamos que esté lo más cerca de los hogares y que pueda consumirse en cualquier momento del día”, explicó Díaz Caballero. La idea es consolidar al helado como un producto cotidiano y no únicamente estacional.

Con 25 años de trayectoria, la compañía trabaja en innovación constante a través del área de marketing y el equipo Innfinito, que desarrolla heladerías automatizadas, pruebas piloto como Grido Go y lanzamientos de nuevos productos.

También se impulsan concursos e iniciativas con franquiciados para generar ideas y sorprender al consumidor. Paraguay se ubica por debajo del promedio regional en consumo de helado

Según Díaz Caballero, Grido Helado logró romper la estacionalidad del consumo en Argentina, consolidando el helado como un producto disponible durante todo el año.

Este modelo busca replicarse en Paraguay, donde el consumo per cápita aún es inferior a los 2 kilos por persona. “Tenemos mucho por desarrollar y creemos que la experiencia de la marca puede impulsar ese proceso”, afirmó.

Destacó que el crecimiento del consumo global de helado abre espacio para múltiples marcas y nuevas experiencias de consumo. En ese contexto, Grido apuesta a mantener su propuesta basada en cercanía, innovación y accesibilidad. El ejecutivo señaló que el aumento del poder adquisitivo y la diversificación de gustos serán claves para el desarrollo del sector en Paraguay, donde el helado se consolida cada vez más como un consumo cotidiano.

Los sabores locales de Amazonia Planet

Transformar la riqueza natural de la Amazonía en una experiencia moderna, innovadora y emocional dio origen a Amazonia Planet, un emprendimiento de Claudio Macedo que busca romper con lo convencional en el mundo del helado y posicionarse como una marca con identidad propia y conexión con lo exótico.

En ese camino, la empresa trabaja con sabores poco convencionales y combinaciones que buscan impactar como los helados inspirados en el chipa guasú, el tereré y el cocido con leche.

En términos de negocio, Amazonia Planet sostiene un crecimiento constante en su volumen de producción, adaptándose a la demanda del mercado y a sus planes de expansión. Este desarrollo está acompañado por una inversión mensual que ronda los G. 25 millones, destinada a innovación, desarrollo de productos, marketing y fortalecimiento de marca.

La rentabilidad varía según la temporada, con ganancias que oscilan entre G. 70 y 100 millones mensuales. “Los márgenes en esta industria pueden variar ampliamente según el posicionamiento de la marca. En nuestro caso, priorizamos la calidad, la innovación y la experiencia del cliente”, afirmó el empresario.

El consumidor ha respondido positivamente a esta apuesta. “Hemos visto una evolución clara hacia una mayor aceptación de propuestas innovadoras”, agregó.