Las empresas dicen que quieren innovación, pero ¿cómo las están premiando?

En FutureX, uno de los eventos, escuché una frase que me marcó mucho: Hoy debemos gestionar el “Change as usual”. Y, honestamente, creo que resume bastante bien el momento que estamos viviendo, porque el cambio dejó de ser un proyecto, ya no es algo que ocurre cada cierto tiempo o en determinadas áreas para luego volver a una supuesta estabilidad. La transformación hoy es permanente. La IA aceleró todavía más eso, pero el verdadero desafío no es tecnológico, es cultural.
Estamos entrando en un contexto donde el conocimiento técnico dura cada vez menos, donde las herramientas evolucionan constantemente y donde la capacidad más valiosa empieza a ser otra: aprender, desaprender y adaptarse rápido.
Hoy, la conversación ya no debería centrarse únicamente en qué tecnología incorporamos, sino en qué capacidad de adaptación estamos desarrollando dentro de nuestras empresas.
Y ahí aparece algo que, durante mucho tiempo, quizás subestimamos en el mundo corporativo: la curiosidad. La curiosidad hoy empieza a convertirse en una ventaja competitiva y ojalá nunca perdamos esa capacidad casi infantil de preguntar “¿por qué?” todo el tiempo. Porque en un mundo donde todo cambia tan rápido, la curiosidad empieza a valer más que la falsa sensación de tener todas las respuestas.
El problema es que muchas veces existe una contradicción enorme dentro de las organizaciones. Decimos que queremos innovación, transformación, gente con mentalidad emprendedora, pero en la práctica seguimos premiando principalmente la predictibilidad. Seguimos midiendo performance únicamente sobre KPI previamente definidos, y como normalmente hay bonos/premios atados a eso, se genera cierta contradicción. Entonces la pregunta ya no es si queremos innovar. La pregunta es: ¿cómo estamos premiando a las personas que se animan a intentar algo distinto?
Porque innovar implica riesgo. Implica probar algo que no garantiza resultado, cuestionar lo que siempre funcionó ante muchos ojos con pocas ganas de hacer grandes cambios. Y, sinceramente, en muchas empresas todavía se premia más no equivocarse que aprender rápido.
Ahí creo que está una de las conversaciones más importantes para el liderazgo que vivimos hoy. No solamente cómo incorporar IA o automatizar procesos, sino cómo construir organizaciones más adaptativas. Equipos con pensamiento crítico, líderes capaces de gestionar incertidumbre, culturas donde aprender tenga más valor que aparentar tener siempre razón. Porque, probablemente, el mayor diferencial de los próximos años no será quién tenga acceso a más herramientas, sino quién logre adaptarse con mayor rapidez sin perder humanidad en el proceso.
Y, quizás por eso, una de las escenas más potentes que me llevé de estos últimos eventos no vino del escenario, sino ver a un señor mayor grabando todas las charlas con una mano temblorosa intentando entender hacia dónde va el mundo. En un contexto donde todo cambia tan rápido, esa curiosidad puede ser mucho más valiosa que cualquier framework. Incluso, más valiosa que creer que ya sabemos todas las respuestas.
Y si en tu empresa realmente están logrando construir una cultura donde innovar, cuestionar y aprender rápido sí se premia, me encantaría conocer cómo lo están haciendo.
*Leadership & Transformation Advisor