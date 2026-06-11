Bodegueros y supermercados destacan estabilidad de precios en la previa del debut albirrojo

A un día del primer partido de la Albirroja en el Mundial, tras 16 años de ausencia, el sector de consumo ya registra los primeros movimientos en supermercados y bodegas de cara al esperado encuentro.

El presidente de la Asociación de Bodegueros del Paraguay, Damián Fernández, manifestó que la expectativa “arrancó bien” y que el movimiento ya comenzó el viernes pasado, como una anticipación de lo que será este jueves y el feriado (viernes 12), dado que la gente ya se alista para la previa.

Fernández comentó que la cerveza sigue siendo “la bebida más elegida” cuando se desarrollan eventos futbolísticos, a pesar de la temporada de frío.

“Registramos pedidos de choperas de cervezas para instalar en los locales donde realizarán los encuentros entre amigos y familia. Incluso, ya tenemos alquiladas varias máquinas”, contó.

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Alquiler de choperas

Respecto al costo de las choperas, detalló que depende de la marca. En el caso de una opción más tradicional, ronda un valor de G. 380.000, incluye un barril de 30 litros y la máquina

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Como esa bebida sigue siendo una de las predilectas del paraguayo, explicó que las propias empresas de bebidas presentan promociones. En esa línea, comentó que una de ellas es que el consumidor paga por 12 latas y lleva 15, ya que algunas marcas, auspiciantes de la selección, comercializan packs preparados de esa manera.

Además resaltó que la producción nacional está muy bien posicionada, con precios accesibles y una destacada calidad.

“Estamos convencidos de que, desde el primer partido de Paraguay, empezaremos a tener otro dinamismo dentro del crecimiento del sector”, afirmó.

Aumento de ventas en supermercados

Por su parte, Gustavo Lezcano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) señaló que mantienen muchas expectativas, si bien el viernes pasado ya registraron buenas ventas durante el partido amistoso. Precisó que para el día del partido esperan un aumento en las ventas, considerando que es feriado y víspera de fin de semana, por lo que prevén un importante movimiento comercial.

Indicó que la expectativa para este viernes también es alta, con locales bien surtidos e incluso solicitaron “refuerzos en los pedidos” para responder a la demanda de la “marea albirroja”.

“El sector consiguió esta semana buenos precios en los productos, por lo que contamos con buenas ofertas para que este debut de la Albirroja sea altamente festejable”, comentó.

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En cuanto a los costos de los alimentos, mencionó que existe una amplia variedad de opciones. Según el sector supermercadista, el vacío se comercializa desde G. 56.000 por kilo, mientras que la costilla se encuentra entre G. 29.000 y G. 49.000 por kilo. El costo de los embutidos varía según la marca y la presentación, ubicándose entre G. 20.000 y G. 50.000 por kilo.