Punto Farma manda; Biggie Farma puso a correr a todos

Mientras la prensa de negocios celebraba la fusión Catedral-Farmacenter como la alianza clave del sector; sin embargo, sumadas las dos cadenas no alcanzan al líder real del mercado. Punto Farma, fundada en 2001, sin un solo local bajo franquicia, ya tenía cerca de 800 sucursales antes de que nadie anunciara nada. Por su parte, el Grupo Azeta, en 2024, entraba en silencio con Biggie Farma al negocio de la salud con la promesa de 300 locales, junto a la red más grande de tiendas de conveniencia fundada en 2013. Esa asimetría es clave para entender por qué, de golpe, todos se están moviendo.

El tamaño del mercado, en números

El negocio farmacéutico paraguayo mueve cerca de US$ 1.000 millones anuales, según el estudio de la Unión Industrial Paraguaya y Cifarma, y sostiene más de 45.000 empleos directos e indirectos.

Los laboratorios nacionales ganaron la pulseada: 54% de participación frente a 46% de las firmas extranjeras, con una cobertura del mercado interno superior al 70%.

El crecimiento acumulado de los últimos cinco años fue de 60%, muy por encima de la economía en su conjunto, y las exportaciones treparon a US$ 88,9 millones en 2025, un alza de 18,9% interanual según el Banco Central y el ecommerce transfronterizo promete buenos números.

La maquila farmacéutica

Las oportunidades son concretas: maquila farmacéutica para terceros, los incentivos de la Ley Nº 7548/25 para nuevas plantas y una demanda regional creciente de crónicos, oncológicos e inyectables, con Bolivia y Centroamérica como destinos de menor barrera de entrada.

Las barreras, en cambio, se repiten en cada informe sectorial: 70,5% de los insumos activos se importan desde China, con cuatro a seis meses de demora entre la orden y la planta, y una deuda estatal con el sector salud estimada entre US$ 775 y 960 millones, que condiciona la capacidad de crecer de cualquier jugador, grande o chico.

La negociación Catedral-Farmacenter, paso por paso

El proceso no fue un anuncio de un día. Arrancó en diciembre de 2025, cuando ambas compañías notificaron a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) su intención de fusionarse, un proceso que solo abarca el retail farmacéutico.

El 4 de agosto de 2026, las asambleas de accionistas de Cadena Farmacenter SA y Farmacias Catedral SA aprobaron por unanimidad el acuerdo definitivo. Tres días después, el 7 de agosto, se presentó públicamente la marca conjunta Cadenas Catedral Farmacenter.

Falta, todavía, el paso decisivo: la autorización de la Conacom bajo la Ley Nº 4956/2013 de Defensa de la Competencia.

El objetivo declarado es explícito: alcanzar entre 450 y 500 locales para disputarle terreno a los dos jugadores que más rápido están creciendo en el país, Punto Farma y Biggie.

La fusión combina 270 sucursales de Farmacenter con 190 de Catedral y busca compartir back-office, poder de compra y programas de fidelización sin resolver todavía.

Grupo Harrison: la escala vertical

Mientras la fusión Catedral-Farmacenter ocupaba la agenda editorial, el Grupo Harrison construía en silencio una integración del sector.

La familia Harrison Paleari no solo es dueña de Quimfa –el laboratorio detrás de la reciente compra de Heisecke– sino también de Farmaoliva, con 150 locales, y de una cadena de activos de salud que incluye el Sanatorio Británico, el Sanatorio Migone, el seguro médico Santa Clara, la distribuidora La Policlínica y GT Scientific, dedicada a instrumental tecnológico y de laboratorio sanitario.

Esa estructura convierte a Harrison en un jugador que controla simultáneamente los cuatro eslabones del negocio: fabricación (Quimfa), representación de marcas internacionales (ahora también Heisecke, con su portafolio y su alianza con L’Oréal), distribución mayorista (La Policlínica), atención y seguro médico (Migone, Británico y Santa Clara) y venta al público (Farmaoliva).

La compra de Heisecke, de la que Quimfa se quedó con la mayoría accionaria el 13 de agosto, no fue una diversificación hacia un negocio nuevo: fue el refuerzo de un circuito que el grupo ya tenía desde hace años.

La diferencia con Catedral-Farmacenter es de fondo: mientras estos dos suman escala de retail para negociar mejor, Harrison suma marcas y representaciones a una cadena que ya no depende de terceros en ningún tramo del negocio, del insumo al mostrador.

Biggie Farma: el jugador que apuesta diferente

El tercer actor no vino del sector farmacéutico y fue el primero en patear el tablero. Biggie, la cadena de conveniencia con más de 300 locales, 6.000 colaboradores, fundada en 2013 y con capital compartido entre su familia fundadora y el Grupo Azeta, abrió sus primeras Biggie Farma en 2024, en menos de 2 años ya cuenta con 150 tiendas y proyecta llegar a más de 300 tiendas, con un diferencial que ningún competidor tradicional ofrece: atención las 24 horas en todos sus locales.

La lógica de Biggie Farma no es competir por trayectoria ni por escala industrial, sino por tráfico cruzado: instalar la farmacia al lado de la tienda de conveniencia que el cliente ya visita, quiere y forma parte de la comunidad y del día a día.

“Con Biggie Farma buscamos que el cliente resuelva en un solo lugar, y a cualquier hora del día, lo que hoy le puede tomar varias paradas distintas. Somos la única cadena que atiende las 24 horas en el 100% de nuestras tiendas, lo que le da al cliente la garantía de acceso a lo que necesita, cuando lo necesita”, explica Gabriel Miltos, Gerente General de Biggie Farma.

Según Miltos, el formato se apoya en tres pilares: dinámicas promocionales frecuentes, alianzas con bancos y proveedores que representan o fabrican marcas líderes y de primer nivel, y con un portafolio que se ajusta constantemente a la demanda de cada barrio. “Como farmacia, es un modelo distinto al que ya conocíamos en el mercado. La sinergia con Biggie Express nos permite ofrecer una experiencia de compra más eficiente para un cliente que hoy valora sobre todo el tiempo que le dedica a sus compras”, agregó.

El modelo, bajo costo de adquisición de clientes, capital de un grupo económico grande y una velocidad de apertura, es la apuesta de Biggie Farma que aceleró la transformación de la industria de la salud.

El impacto: más escala, misma presión regulatoria

Para el consumidor, la consolidación promete mayor cobertura territorial, programas de fidelización más grandes y –al menos en el discurso corporativo– mejores condiciones de compra trasladadas a precio.

Para el sector, el efecto es distinto: cuatro jugadores de perfiles muy diferentes (retail tradicional, integración industrial, disrupción de conveniencia y liderazgo orgánico no fusionado) convergen sobre el mismo negocio, con la Conacom como punto de paso obligado para al menos dos de las operaciones ya anunciadas.

La pregunta no es cuántos locales suma cada cadena, sino qué modelo de negocio resulta más resistente a la variable que define al sector: el plazo de cobro del canal institucional.