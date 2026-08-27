100 números, más de 100 historias y el desafío que sostiene a ABC Negocios

Todos los miércoles, desde hace cien semanas, ABC Negocios llega al escritorio de quienes deciden. El desafío nació simple: dar espacio a las historias de las empresas y de quienes las lideran, y cien números después se sostienen, crecen y se multiplican en cuatro canales: papel, digital, televisión y redes sociales.

El propósito no cambió: ser la referencia semanal para empresarios y líderes, con información que ayude a decidir. Contenidos de management, finanzas corporativas, análisis económicos, cultura organizacional, tendencias sectoriales, tecnología, siempre con la mirada puesta en lo que importa para quien lidera una empresa.

Lo logrado se mide en confianza y compromiso: los de las empresas que abrieron sus puertas, los de los lectores que volvieron cada semana, los del equipo que sostuvo el estándar edición tras edición.

Conversamos con diez líderes empresariales que compartieron su visión sobre el desafío de ABC Negocios.

José Brítez, CEO de Itaú Paraguay

Alcanzar 100 ediciones refleja la consistencia de ABC Negocios y su capacidad de acompañar la evolución del sector empresarial paraguayo. A través de sus contenidos, contribuyó a visibilizar transformaciones, decisiones y desafíos de empresas de distintos sectores, ampliando la mirada sobre las oportunidades del país.

Uno de sus mayores aportes es compartir conocimientos y experiencias que pueden convertirse en aprendizajes para otras organizaciones. Construir el relato empresarial también implica fortalecer la confianza y conectar a quienes producen, emprenden, invierten y generan empleo. La diversidad de miradas permite comprender cómo otros sectores enfrentan sus desafíos y encuentran nuevas oportunidades. Este intercambio de experiencias fortalece la comunidad empresarial y contribuye a construir una identidad basada en lo que Paraguay es y en lo que puede llegar a ser.

Marité de Rasmussen, cofundadora del Sol Shopping & Lifestyle

ABC Negocios amplió la mirada sobre lo que significa hacer empresa en Paraguay, destacando no solo los resultados económicos, sino también la innovación, la generación de empleo, la formación de personas y la sostenibilidad. La edición 100 es mucho más que un número: refleja la capacidad de acompañar la evolución del sector empresarial, visibilizando sus logros y desafíos.

A través de historias, entrevistas y experiencias, muestra a empresarios y emprendedores que se animaron a invertir, aprender, equivocarse y volver a intentarlo. Compartir estos aprendizajes abre caminos para otros y fortalecer a toda la comunidad empresarial. Paraguay necesita empresas competitivas, innovadoras y comprometidas con su entorno. Por eso, el trabajo que realizan contribuye a construir el país que todos queremos.

Gustavo Koo, director de Las Tacuaras SA

ABC Negocios ha contribuido a mostrar que detrás de cada empresa existen personas, decisiones, aciertos y dificultades. Para quienes estamos al frente de organizaciones, conocer estas experiencias permite ampliar la mirada, aprender de otros y valorar tanto lo que funcionó como aquello que no dio los resultados esperados. También ayuda a poner en valor el aporte del empresario y del sector productivo, más allá de las cifras, visibilizando su impacto en la sociedad y en el desarrollo del país.

Lo más valioso son las historias reales de empresarios que enfrentan desafíos, toman decisiones y se adaptan a los cambios. Compartir estas experiencias, buenas prácticas y conocimientos fortalece a la comunidad empresarial y genera nuevas oportunidades para los colaboradores y la sociedad.

Laura Ramos, presidenta del Club de Ejecutivos del Paraguay

ABC Negocios contribuye a poner en valor al sector empresarial al mostrar no solo sus resultados, sino también las decisiones, desafíos, aprendizajes y procesos de adaptación detrás de cada organización. Compartir estas experiencias permite conocer cómo empresas y líderes enfrentan crisis, incorporan tecnología, profesionalizan su gestión, innovan y generan empleo.

Este intercambio de conocimiento resulta fundamental para fortalecer el ecosistema empresarial paraguayo, porque las experiencias pueden inspirar y convertirse en aprendizajes para otros. Visibilizar a empresarios, emprendedores y ejecutivos también ayuda a construir un relato propio sobre el sector privado y comprender mejor su aporte al desarrollo nacional. En un Paraguay con grandes oportunidades, promover una comunidad empresarial informada, conectada y profesional es clave para impulsar nuevas inversiones, iniciativas y oportunidades.

Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio

Paraguay enfrenta el desafío de avanzar hacia una mayor formalización y de promover una visión empresarial orientada a crecer y pensar en grande. El espíritu emprendedor de los paraguayos es una fortaleza, especialmente en el interior, donde las mipymes y los emprendimientos rurales constituyen una fuente fundamental de sustento para numerosas familias. En este contexto, contar con contenidos que acerquen experiencias de empresarios de distintos sectores, opiniones de expertos y herramientas para comprender las finanzas, el tipo de cambio y su impacto en el flujo de caja resulta fundamental.

Acceder a estos conocimientos permite a los emprendedores ampliar su perspectiva, aprender de experiencias exitosas, tomar mejores decisiones y avanzar hacia la consolidación y el crecimiento sostenible de sus negocios.

Patricia dos Santos, directora de Jobs

ABC Negocios aporta al mundo empresarial reuniendo información sobre actividades, sectores y emprendimientos que permiten comprender mejor el funcionamiento de la economía. Su contenido ofrece una visión global y actualizada, accesible mediante distintos canales, y presenta experiencias que pueden servir de aprendizaje para otros empresarios.

También permite descubrir oportunidades, conocer nuevos emprendimientos y ampliar la perspectiva sobre el aporte del sector empresarial al desarrollo del país. Uno de sus principales valores es ofrecer, de manera ágil y práctica, un panorama sobre las experiencias en curso, las opiniones de ejecutivos y expertos, así como los temas que forman parte de la agenda empresarial. Esta información ayuda a encontrar respuestas, generar nuevas preguntas y comprender los desafíos actuales.

Manuel Ferreira, presidente de MF Economía e Inversiones

ABC Negocios aporta valor al sistematizar experiencias de empresarios y gestores paraguayos, mostrando no solo qué hacen, sino también cómo desarrollan sus estrategias y gestionan sus organizaciones. Este enfoque permite construir un conocimiento práctico basado en casos concretos, difícil de encontrar en otras fuentes, especialmente cuando se trata de información sobre el mercado local.

La confianza de los empresarios para compartir sus experiencias contribuye a generar una comunidad que aprende y crece mediante el intercambio de conocimientos. Más que presentar conceptos teóricos o experiencias de otros países, el contenido permite conocer metodologías, decisiones y procesos aplicables a distintas realidades empresariales. Así, el suplemento ayuda a comprender cómo se hacen las cosas y ofrece herramientas útiles para quienes buscan mejorar la gestión de sus empresas.

Gonzalo Faccas, socio director de EYDISA – Desarrollos Inmobiliarios

ABC Negocios constituye una fuente de información valiosa para quienes conducen empresas y buscan comprender mejor el entorno económico y productivo del Paraguay. A través de experiencias de empresarios y empresas de distintos sectores, permite conocer desafíos, aprendizajes, decisiones y prácticas que pueden servir de referencia para otras organizaciones.

También ofrece información actualizada sobre tendencias y transformaciones que impactan en los negocios, facilitando una mejor interpretación del contexto y la toma de decisiones. Compartir las historias de quienes hacen empresa contribuye, además, a construir una identidad empresarial paraguaya y demostrar la capacidad local para innovar, competir, generar empleo y desarrollar proyectos de alto nivel. En ese sentido, el suplemento permite conocer otras realidades sin salir de la oficina.

Jorge Bunchicoff, presidente de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay

ABC Negocios aporta una mirada profunda al sector empresarial paraguayo al mostrar no solo empresas exitosas, sino también las historias, desafíos, errores, innovación y esfuerzo detrás de cada emprendimiento. Su propuesta permite conocer cómo distintas empresas enfrentaron dificultades, se reinventaron y lograron crecer, convirtiendo esas experiencias en conocimiento para otros actores.

El relato del sector productivo contribuye además a fortalecer la identidad y la confianza en las capacidades del país. Como lector, resulta especialmente valioso acceder a experiencias de sectores diversos, porque muchas veces las mejores ideas de gestión, innovación o liderazgo surgen de observar cómo otros resolvieron problemas diferentes. Mostrar con seriedad éxitos y dificultades favorece una cultura empresarial más abierta, profesional, conectada y dispuesta a compartir aprendizajes.

Fernando Beconi, director de Estudio Beconi

ABC Negocios se consolidó como un referente en la evolución del pensamiento corporativo en Paraguay, contribuyendo a elevar la discusión económica y empresarial. Su aporte trasciende la información al profundizar en las estructuras del mercado, la regulación financiera y los modelos de inversión, ofreciendo herramientas para una toma de decisiones basada en previsibilidad, cumplimiento y competitividad.

La publicación fortalece la identidad e imagen del sector productivo y financiero, visibilizando a quienes impulsan el crecimiento. Documenta experiencias empresariales frente a desafíos operativos, regulatorios y financieros, aportando buenas prácticas de gestión. Su análisis, basado en datos y realidad empresarial, fomenta la formalización, la seguridad jurídica y una visión más estratégica para empresarios, profesionales y colaboradores.