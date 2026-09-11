Inpasa profundiza la industrialización del agro y apuesta por los biocombustibles

Transformar el potencial del campo

La industria paraguaya evolucionó en los últimos años y dejó de concentrarse exclusivamente en la provisión de materias primas para avanzar hacia una mayor transformación local. Según Rodríguez, Paraguay cuenta con ventajas importantes, como disponibilidad de productos agrícolas, energía renovable, ubicación estratégica dentro del Mercosur y un sector productivo con capacidad de adaptación.

El desafío –explicó– pasa por acompañar estas fortalezas con infraestructura, logística, formación técnica y reglas que permitan sostener las inversiones. “Industrializar la producción nacional significa generar empleos, incorporar tecnología, abrir mercados y lograr que una mayor parte del valor producido permanezca en el país”, señaló.

En este escenario, la agroindustria y los biocombustibles presentan oportunidades de expansión. Una mayor utilización de etanol y biodiésel permitiría reducir la dependencia de combustibles fósiles importados, ampliar el mercado para la producción agrícola y estimular nuevas inversiones.

Un modelo integrado de biorrefinería

Inpasa desarrolló un modelo de biorrefinería que busca aprovechar integralmente las materias primas agrícolas. A partir de maíz, sorgo y caña de azúcar produce etanol, biodiésel, azúcar, aceites, glicerina, productos destinados a nutrición animal y soluciones para aplicaciones agrícolas.

Entre las líneas incorporadas se encuentran FortiPro, un DDGS de alto valor nutricional, además de IOP e IOM. Paralelamente, la compañía avanzó en automatización, monitoreo de procesos en tiempo real, eficiencia energética, tratamiento de efluentes y aprovechamiento de biomasa.

Rodríguez resaltó que la estrategia consiste en obtener múltiples productos a partir de una misma materia prima, generando mayor eficiencia y reduciendo pérdidas.

1,1 millones de toneladas de cereales

La dimensión de las operaciones refleja el peso de la compañía dentro de la cadena productiva. Inpasa procesa aproximadamente 1.168.000 toneladas de cereales al año y produce 511 millones de litros de etanol.

Asimismo, genera aproximadamente 348.000 toneladas de FortiPro, 73 millones de litros de biodiésel y 56.000 toneladas de azúcar Crystal anualmente. La operación utiliza, además, más de 830.000 toneladas de biomasa y trabaja con unas 6.500 hectáreas destinadas a la producción de caña de azúcar.

Impacto en empleo y productores

La empresa cuenta con dos unidades industriales en Paraguay, ubicadas en Nueva Esperanza, Canindeyú, y Guajayvi, San Pedro. También tiene presencia administrativa y comercial en Ciudad del Este y Asunción.

Actualmente, emplea a alrededor de 900 colaboradores directos, además de generar puestos indirectos mediante la actividad agrícola, transporte, servicios, mantenimiento y proveedores. Cerca de 500 camiones participan diariamente del movimiento logístico generado por las operaciones.

La integración con productores de maíz, sorgo y caña permite generar demanda para la producción nacional y fortalecer las economías regionales.

Más mercados para la producción

El mercado paraguayo continúa siendo prioritario para Inpasa, que abastece a distribuidoras de combustibles y clientes industriales, ganaderos, agrícolas y alimentarios. La escala productiva también permite exportar a Brasil y Uruguay, además de destinos de Europa y Asia, según el producto y las habilitaciones correspondientes.

La firma nació en el 2006, y actualmente cuenta con 10 unidades industriales: dos en Paraguay, seis operativas en Brasil y otras dos en construcción en ese país. Para Rodríguez, esta expansión demuestra que Paraguay puede transformar su producción agrícola, desarrollar tecnología, generar energía renovable y competir en mercados internacionales.