Exportaciones paraguayas crecen 24,7% a agosto, aunque con resultados dispares entre rubros

Las ventas paraguayas al mercado internacional mantienen un buen dinamismo hasta agosto de 2026. Las exportaciones totales alcanzaron US$ 14.025,3 millones, lo que representó un aumento del 24,7% respecto al mismo periodo de 2025, según el reporte de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP).

Al desglosar este total, las exportaciones registradas totalizaron US$ 9.029,9 millones, un aumento del 18,9% respecto al acumulado a agosto de 2025.

En tanto, las reexportaciones alcanzaron US$ 3.523,9 millones, con una suba del 18,9%. A su vez, las otras exportaciones se ubicaron en US$ 1.471,5 millones, registrando una variación positiva del 113,7%.

Productos primarios y manufacturas

Al analizar el comportamiento de las exportaciones registradas por niveles de procesamiento, los productos primarios alcanzaron US$ 3.521,3 millones a agosto de 2026, con un aumento del 34% respecto al mismo periodo del año anterior.

Dentro de este grupo, la soja fue el producto con mayor incidencia, seguida por el trigo y el resto de las semillas y frutos oleaginosos.

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En tanto, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) consistieron en US$ 3.201,9 millones, lo que representó un aumento del 6,4% respecto al mismo periodo de 2025. Los mayores envíos de aceite de soja, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres y, en menor medida, de harina de soja fueron claves para lograr dicha la citada cifra.

No obstante, influenciaron para que los números no sean mayores las envios de carne y menudencia bovina y de arroz parboilizado que se desplomaron.

Por su parte, las manufacturas de origen industrial (MOI) totalizaron US$ 1.528,1 millones, con un incremento del 33,3%. Contribuyeron a ese desempeño los mayores envíos de desperdicios y desechos de cobre, hilos, cables y demás conductores eléctricos, así como de aluminio y sus manufacturas, además de insecticidas y herbicidas.

El componente de combustibles y energía, asociado principalmente a las exportaciones de energía eléctrica, registró una caída del 3,9%, situándose en US$ 778,3 millones.

En cuanto a la participación dentro de las exportaciones registradas, los productos primarios representaron el 39%, seguidos por las manufacturas de origen agropecuario, con el 35,5%, y las manufacturas de origen industrial, con el 16,9%.

Dentro del total exportado, la soja continuó siendo el principal producto, con una participación del 32%.

Soja y maquila crecen, mientras cae la carne bovina

A agosto de 2026, el mercado internacional pagó por la soja paraguaya US$ 2.886,6 millones, lo que representó un incremento del 45,9% respecto al mismo periodo del año anterior. En volumen, los envíos alcanzaron 7.413,7 mil toneladas, con una variación positiva del 37,3%.

En contraste, las exportaciones de carne bovina, excluidas las menudencias, alcanzaron US$ 1.297,7 millones a agosto de 2026, lo que representó una reducción del 7% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En términos de volumen, los envíos de carne totalizaron 186,1 mil toneladas, equivalente a una reducción del 23,7% frente al periodo enero-agosto de 2025.

Por su parte, las exportaciones de maquila totalizaron US$ 1.012,3 millones, lo que representó un aumento del 30,2% con respecto al mismo periodo del año anterior.

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Entre los principales productos que explicaron este desempeño se destacaron el alcohol etílico sin desnaturalizar, los hilos y cables destinados a autopartes y las prendas y demás artículos textiles, que registraron las mayores incidencias positivas en la variación acumulada.

Destinos de las exportaciones paraguayas

En cuanto a los mercados, Argentina se mantuvo como el principal destino de las exportaciones registradas hasta agosto, con una participación del 39,9% en el total y un valor de US$ 3.604 millones.

Le siguió Brasil, con compras por US$ 2.369 millones, lo que significó un aumento del 5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Mientras tanto, Chile ocupó el tercer lugar, con adquisiciones por US$ 572,7 millones, una reducción del 18,7% frente al acumulado a agosto de 2025.

Saldo comercio exterior

En lo que refiere al saldo del comercio exterior, se registró un superávit de US$ 716,9 millones, frente al déficit de US$ 437,8 millones observado en igual período del año anterior.

Por su parte, las importaciones totales sumaron US$ 13.308,4 millones, registrando un aumento de 13,9% con respecto al mismo período de 2025, según el BCP.