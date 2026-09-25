70 años de historia, innovación y crecimiento

De la exportación ganadera a la expansión internacional

Los primeros pasos se dieron desde una pequeña oficina sobre la calle Estrella, en Asunción, donde la empresa operaba bajo la denominación “Carlos Alfaro”. Sus actividades incluían el acopio, procesamiento y exportación de subproductos ganaderos, entre ellos huesos, con destino a Buenos Aires, y posteriormente a mercados de Europa y Estados Unidos.

En 1956 se constituyó Industria de Derivados de la Ganadería (INDEGA SRL) y, un año después, la compañía protagonizó un hito al convertirse en la primera empresa en exportar soja paraguaya desde el puerto de Asunción hacia Holanda. En 1966 adoptó su denominación actual: INDEGA SA. Entre sus alianzas históricas figuran la distribución exclusiva en Paraguay de los productos del frigorífico Liebig’s de Zeballos Cue durante 37 años y de Molinos Harineros del Paraguay durante 30 años.

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Durante la década de 1980, INDEGA desarrolló Yerba Mate Indega, que pasó del fraccionamiento a contar con molino propio en Encarnación. En 1997 comenzó una etapa enfocada en marcas propias, con Primicia como uno de sus principales productos de consumo masivo.

Desde 2000, la empresa amplió su unidad de marcas representadas con Saf-Instant, Alisul, Molinos Cañuelas, Girando Sol, Dulcor y Robinson Crusoe. También incorporó Lavamás, Pétalos, Centralsul y Bio Stones.

Nuevas marcas para nuevos desafíos

Actualmente, INDEGA cuenta con sucursales en Fernando de la Mora, Coronel Oviedo, Encarnación, Ciudad del Este y Concepción. Sus marcas llegan a mercados como España, República Checa, Estados Unidos, México y Argentina, mientras trabaja en nuevos destinos.

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En 2026, la compañía ingresa a la categoría de snacks mediante la adquisición de una nueva planta Smaily y una nueva línea Primicia. Como empresa familiar, la tercera generación mantiene la participación accionaria y combina los valores de origen con innovación. La apuesta busca acompañar nuevos hábitos de consumo y ampliar oportunidades de crecimiento sostenible.

La celebración de los 70 años se realizó el 23 de septiembre en Puerto Liebig, bajo el lema “70 años de historia. 70 años creciendo con vos”.