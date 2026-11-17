El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detalló en su informe de Situación Financiera (Situfin) que el sector secundario (industrial) registró el mayor crecimiento de la actividad económica en septiembre, mientras que el primario (extracción de los recursos naturales) se contrajo.

La cartera de Economía también dio cuenta de un dólar a G. 5.790 al cierre de octubre y de una tasa de política monetaria que se mantuvo en 5,5% en los primeros nueve meses del año de acuerdo al Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay (Imaep) del Banco Central del Paraguay (BCP).

La gerente de Economía del MEF, Nathalia Rodríguez, presentó hoy el informe Situfin de octubre junto con el director general de Política Macro-Fiscal, Marcelo Rodríguez.

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El sector secundario lideró el crecimiento en septiembre

En septiembre, la actividad económica aumentó 3,9% frente al mismo mes de 2025. La gerente señaló que fue “una de las tasas más bajas en los últimos meses”. El crecimiento interanual promedió 6,1% en los últimos 12 meses.

El sector secundario creció 8,8% frente a septiembre del año pasado. Dentro de ese grupo, la manufactura avanzó 4,1%. El sector terciario, que abarca el comercio y los servicios, aumentó 3,5%, mientras que el sector primario cayó 7,7%.

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Sin la agricultura ni las entidades binacionales, la actividad económica registró un crecimiento interanual de 4,0% en septiembre.

Inflación de octubre quedó por debajo de la meta del BCP

Los precios bajaron 0,1% en octubre respecto a septiembre y acumularon una suba de 1,8% desde enero. En la comparación con el mismo mes del año pasado, la inflación fue de 1,7%, frente al 4,1% de octubre de 2025. La meta del BCP es de 3,5%.

En ese contexto, el Comité de Política Monetaria mantuvo la tasa de referencia en 5,5%. Esa tasa orienta el costo del crédito en guaraníes.

En cuanto a la inflación interanual de octubre, de 1,7%, fue similar a la de septiembre y quedó cerca del piso de 1,5% del rango del BCP.

El dólar cerró octubre en G. 5.790

La cotización del dólar bajó 13,9% desde el inicio del año y 18,0% frente a octubre de 2025. Al cierre del mes, se necesitaban G. 5.790 para comprar US$ 1.

Rodríguez recordó que “el guaraní mantuvo una relativa estabilidad durante el primer semestre del año pasado”. Según explicó, la moneda paraguaya empezó a ganar valor frente al dólar en la segunda mitad de 2025 y esa tendencia se extendió hasta octubre de 2026.

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¿Cuánto sumaron las importaciones hasta octubre?

Según la presentación de este martes, el valor total de las importaciones aumentó 14,8% entre enero y octubre. Pasó de US$ 14.633 millones en 2025 a US$ 16.799 millones en 2026. El régimen general aportó 7,5 puntos porcentuales al crecimiento y el régimen de turismo, 6,8 puntos porcentuales.

Solo en octubre, el valor de las importaciones subió 9,8% en dólares y cayó 9,9% en guaraníes frente al mismo mes de 2025. La caída del dólar redujo el valor en guaraníes sobre el cual se calculan los impuestos a las importaciones.

Ese mes, los impuestos externos cayeron 18,2% y los internos aumentaron 7,2% frente a octubre de 2025. La recaudación tributaria total del mes bajó 5,6%, aunque entre enero y octubre todavía registró un aumento de 1,7%.

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