Al terminar ese texto sentía que mi propuesta de ir paso a paso quizá era “poco impactante o muy intangible”. Hoy, en medio del mayor sismo financiero y corporativo que sacude al Paraguay, compruebo que aquel título era premonitorio: a millones de personas nos condicionaron a comprar un espejismo gigante, un engaño.

La capacidad de este grupo de proyectar su marketing y comunicación hasta me hacía dudar de mi propia capacidad de gestionar una empresa. ¿Cómo es que con tantas horas de dedicación, con tanto trabajo hombro a hombro con el equipo, igual siento que no avanzamos con la misma velocidad que otros? Como una emprendedora que construye una empresa a pulso, midiendo cada paso y apostando a procesos orgánicos, me sentía yendo demasiado lento. Y la semana pasada entendimos cómo lo hacían, nada más y nada menos que vaciando un banco.

El colapso del relato

El colapso de esta narrativa grandilocuente y masiva me deja esta primera idea –de muchísimas que tenemos que seguir reflexionando juntos–: la comunicación no puede tapar ni compensar la ausencia de valor empresarial real. El valor real es tener clientes fidelizados, crecer en ventas, capturar verdadera rentabilidad operativa e impacto social.

Hoy los integrantes del sector de la comunicación y el marketing en nuestro país debemos reflexionar y actuar infinitamente hacia esta idea matriz, que es que la comunicación no es nada sin la impronta y la ética de sus líderes. Cuando una maquinaria publicitaria se pone al servicio del culto al ego deja de ser estratégica para convertirse en una fachada cómplice, y en este caso, quiérase o no, fue un vehículo de engaño.

La cultura empresarial no es el discurso edulcorado que un directivo baja por videollamada para silenciar dudas o hacerte creer que sos vos quien lee mal la realidad, que es lo que vimos en videos que fueron circulando en las redes sociales en los últimos días.

Parar la pelota

La verdadera cultura es cómo se toman decisiones cuando nadie mira. Hoy rescato con más fuerza que nunca, una premisa que me indicaron una vez: “No existe un negocio maravilloso”. Cuando vemos negocios que parecen mágicos, hay que activar de inmediato el pensamiento crítico, parar la pelota, analizar cómo se consiguen los clientes y cómo se capta valor, y no comprar en automático la propuesta.

Ahora empezamos una nueva etapa dentro de las industrias creativas. Después de esta crisis llega el momento de darle a la comunicación el rol de regresarnos a las bases: estimular la calidad de comunicación de líderes íntegros, impulsar a comités empresariales que auditen e impulsen la coherencia entre la cultura real y la cultura deseada y una reconstrucción paciente, pero sin pausa de nuestro tejido social. Y solo una cosa es cierta: nuestros valores y nuestra integridad son los únicos peldaños para llegar a cumplir “esos sueños que más soñamos”.

(*) Directora y Fundadora de Debroca