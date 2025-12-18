ARP desmiente rumores de escasez y considera “poco feliz” declaraciones del titular del MEF

Desde el gremio rural indicaron que “instalar escenarios de desabastecimiento no resiste a un análisis y solo genera incertidumbre innecesaria”, y que el país no necesita “alarmismo, sino responsabilidad, transparencia y comunicación honesta”. En ese sentido, la ARP pidió prudencia a quienes difunden este tipo de mensajes, pues no se puede jugar con la tranquilidad ni con el bolsillo de la gente.

El secretario general de la Rural, Martín Filártiga, mencionó que las declaraciones realizadas días atrás por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, en una entrevista con ABC TV, fueron “poco felices”, al intentar “enfrentar de alguna manera la exportación con el consumo local, diciendo que la parte negativa de los envíos es que se va a desabastecer el mercado interno, algo que está completamente erróneo y equivocado”, aseguró el ganadero.

El productor sostuvo que el ministro de Economía “no tiene idea” de cómo se maneja la cadena cárnica en el país, motivo por el cual realizó ese tipo de afirmaciones.

Carne con hueso para el mercado local

En ese contexto, explicó que Paraguay exporta mayoritariamente carne sin hueso, con excepción de un pequeño porcentaje de productos con hueso que se destinan a Israel. Mientras tanto, la mayor parte de los cortes populares (con hueso) queda en el mercado interno, como la costilla.

“De un animal no se exporta el 100%. Algunos mercados demandan delantero, otros cortes traseros; algunos compran lomo o carne industrial. Se debe entender que la demanda real viene de afuera, lo que aumenta la faena, ya que Paraguay es un país exportador y envía cerca del 80 % de su producción”, explicó.

Filártiga remarcó que cuanto más se colocan los productos vacunos paraguayos en el exterior, mayor es la faena en las industrias para cumplir los contratos, lo que a su vez genera un aumento en la disponibilidad de carne para el consumo interno.

“Es lamentable escuchar ese tipo de declaraciones, no sé con qué sentido se realizan. Por eso, la Rural sale, en primer lugar, a desmentir esas afirmaciones y, en segundo punto, a generar tranquilidad en la gente, al menos desde el lado del sector productivo”, añadió.

Suficiente materia prima en el campo y confinamiento

En ese contexto, el dirigente rural señaló que el rubro ganadero cuenta con ganado gordo (materia prima para los frigoríficos), tanto en el campo como en confinamientos, listo para ser enviado a las industrias para su procesamiento, por lo que no debería existir desabastecimiento de productos cárnicos a fin de año.

Además, indicó que existe el compromiso del sector industrial de no parar las faenas, pese a que los frigoríficos suelen detener sus operaciones en planta de manera conjunta unos 15 días antes del cierre del año.

Industrias continúan con faena

“Querían realizar la faena por última vez el 19 de diciembre y luego cortar para retomar recién en los primeros días de enero. Pero aparentemente existe el compromiso de ese sector de no realizar ese corte. Aun si ocurriera, no hay ningún motivo para que se genere desabastecimiento de carne”, recalcó.

Importación de carne

El representante de la ARP también se refirió a la importación de carne desde Brasil. Explicó que es una práctica habitual en los países exportadores que no debe interpretarse de manera negativa.

En ese sentido, recordó que Paraguay se consolidó como uno de los principales exportadores de carne a nivel mundial, con un protagonismo cada vez más fuerte en los mercados internacionales, lo que consideró altamente positivo para el país.

Afirmó que la importación responde a la necesidad de asegurar cantidad y calidad para el abastecimiento del mercado local. “Esto ocurre en todos los países exportadores”, indicó, citando el caso de Chile -principale destinos de la carne paraguaya-, que importa proteína roja vacuna mientras exporta producción propia, al igual que Argentina y Uruguay.