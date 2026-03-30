“Alerta amarilla en el agro”: suba de costos e incertidumbre global condicionan la campaña 2027

La decisión de China y Rusia de suspender las exportaciones de fertilizantes para dar prioridad a sus respectivos mercados tensionan el comercio internacional de la agricultura, que se encuentra en plena etapa de cultivos y requerimiento de insumos.

El directivo de la Capeco, Hugo Pastore, mencionó a ABC que el conflicto en Medio Oriente “preocupa mucho”, tanto por la venta de fertilizantes y agroquímicos como por la “gran incertidumbre” que genera la situación.

Señaló que el mercado internacional, dependiendo de las decisiones que se tomen diariamente, “puede tomar una u otra dirección, lo que genera una enorme volatilidad e incertidumbre, y eso impacta también en las estrategias del sector”.

“Lo que es la suba del precio de los fertilizantes, por supuesto que preocupa mucho. El sector hoy en día ya tiene la cosecha de soja terminada, lo que prácticamente define el año económico 2026. Tenemos también la zafriña en desarrollo para la campaña de trigo”, acotó.

¿Qué pasará en el 2027?

Indicó que estos insumos ya se encuentran “prácticamente en manos de los productores”, quienes actualmente están tomando decisiones para la próxima campaña de soja, que definirá el año económico 2027.

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En ese sentido, explicó que, debido a los “plazos muy largos” en la agricultura, también generan inquietud los precios de los combustibles y lo que pueda ocurrir con los costos de flete y logística.

“Al ser Paraguay mediterráneo, tenemos que transportar mucho más nuestra producción. Eso hace que tanto la exportación como la importación de insumos sean más caras, en un contexto de disponibilidad de fertilizantes que se encuentra en incertidumbre ante el conflicto en Medio Oriente y las políticas que está adoptando China, al restringir la comercialización de productos”, detalló.

Mercado de alta volatilidad

En esa línea, reiteró que para la próxima campaña se prevé un mercado con alta volatilidad y costos de producción probablemente más elevados, por lo que destacó que “eso nos pone (sector agro) en una alerta amarilla” de cara al año económico 2027.

Asimismo, sostuvo que el productor “va a repensar las inversiones que pueda realizar en el futuro, considerando este escenario”.

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“Va a tomar decisiones sobre el nivel de tecnología que aplicará. Si los costos de producción son excesivamente altos, tendrá que evaluar finalmente qué nivel de inversión tecnológica podrá sostener en este próximo cultivo”, agregó.

Pastore concluyó que en los próximos meses “persistirá la incertidumbre” y que el productor se mantiene atento a las decisiones que se vayan tomando en este contexto.