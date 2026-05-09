Taiwán muestra interés en retomar compras de soja paraguaya, según Capeco

Una comitiva de empresarios de diferentes rubros acompañó a la delegación oficial del Gobierno, encabezada por el presidente Santiago Peña, en su visita a Taiwán, que se inició el 7 de mayo.

En lo que compete al complejo sojero, el directivo de la Capeco, Hugo Pastore, comentó a ABC que con la delegación presidencial asistieron a una serie de reuniones y visitas a empresas e industrias del país. Sin embargo, señaló que el encuentro más importante fue con la Asociación Taiwanesa de Fabricantes de Aceite Vegetal (TVOA, por sus siglas en inglés).

Posibilidad de retomar comercialización

Explicó que dicha entidad está integrada por importadores de soja, que luego es industrializada en Taiwán para la producción de aceite y harina de soja. “La reunión fue positiva y fuimos recibidos por toda la directiva de la asociación. Los representantes paraguayos pedimos trabajar mutuamente en la posibilidad de retomar la comercialización de soja paraguaya”, contó.

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Según Pastore, el mercado está disponible y Paraguay ya vendió soja a Taiwán en el pasado. No obstante, desde hace varios años no se concretan negocios, debido a que el país asiático se abastece principalmente de ese producto desde Estados Unidos y Brasil.

Sin embargo, en dicho encuentro las autoridades paraguayas dejaron sentadas las bases para trabajar en la presentación de una oferta que permita retomar el comercio de la oleaginosa, según detalló.

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Trabajar en acuerdos comerciales

“Ellos mostraron (importadores taiwaneses) una predisposición para volver a comprar de Paraguay. Ahora queda ponernos de acuerdo en los aspectos comerciales”, destacó.

Pastore también manifestó que, en caso de que en esta etapa no se logre concretar nuevamente los envíos de la oleaginosa, igualmente “se dejó el pedido para intentar que ambos países se pongan de acuerdo en el comercio”.

En esa línea, las autoridades de la Capeco invitaron a representantes de la nación asiática a visitar Paraguay.

“Una delegación oficial taiwanesa estará llegando al país en el segundo semestre, aunque aún no sabemos si será en septiembre. Queremos mostrarles toda la cadena productiva y logística; tenemos cooperativas, empresas acopiadoras, áreas productivas y puertos, entre otros”, detalló el directivo.

De la reunión participaron el presidente de la Capeco, José Berea; el director ejecutivo de la Capeco, Hugo Pastore; Macarena Barboza, agregada comercial del Viceministerio de Rediex en la República de China (Taiwán); representantes de la Embajada de Taiwán en Paraguay, Raúl Chan, y autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán.

Agenda presidencial y logros para Paraguay

Es importante resaltar que, la comitiva oficial paraguaya desarrolló una agenda de trabajo junto al presidente taiwanés Lai Ching-te. Uno de los avances alcanzados fue la firma de un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Ciberseguridad, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en protección digital, intercambio técnico y desarrollo de capacidades institucionales.

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Durante la visita oficial se concretaron acuerdos orientados a fortalecer la integración económica y comercial entre Paraguay y la República de China (Taiwán). A esto se suma una alianza entre el Instituto de Investigación y Desarrollo de la Industria Alimentaria de Taiwán y el Ministerio de Industria y Comercio, orientado a fortalecer la cooperación en innovación y desarrollo de la industria alimentaria paraguaya.

Además, se anunció oficialmente la apertura del mercado taiwanés para las exportaciones paraguayas de carne aviar.