ABC Rural
03 de junio de 2026 a la - 19:53

Everden y La Mercedes rematarán casi 2.000 ejemplares para recría

Everdem y Las Mercedes preparan importante feria con casi 2.000 ejemplares para remate.
Everdem y Las Mercedes preparan importante feria con casi 2.000 ejemplares para remate.

El productor ganadero paraguayo sabe que el sector está pasando por un interesante momento en lo referente a la comercialización de animales y exportación de carne, sea a nivel local como internacional. Y la oportunidad de adquirir hacienda para recría y engorde es buena; el próximo 9 de junio la firma Las Mercedes, en conjunto con Everdem, realizarán una feria por pantalla de casi 2.000 animales.

Por Victor Florentín

Los detalles del evento fueron presentados en una reunión de prensa, en donde el gerente general de Everden, Roger Klein, destacó que la firma se encargó de certificar los animales que serán ofertados desde las 19:30 en el salón Enrique Riera de la ARP y que contará con la transmisión de Copa TV.

Es la primera edición de la Feria Especial Las Mercedes con ganado de la Estancia Pertinax, y hablamos de una mercadería excepcional, y en un momento en que se busca repoblar la ganadería nacional. Nosotros tenemos una experiencia de 25 años en este trabajo, y nos encargamos de seleccionar los animales que esta vez serán en un 70 por ciento hembras y 30 por ciento machos, con marca líquida y carimbo 6 (desmamantes nacidos a partir del 1 de julio de 2025)”.

45 años de selección

Por su parte, el presidente de Las Mercedes, Martín Heisecke, explicó: “Hace 45 años que venimos trabajando en esto, y este año nos animamos a hacer una feria de esta envergadura, juntar casi 2.000 animales para la venta no es fácil, pero es un buen momento para hacer negocios, y los productores que nos conocen saben que producimos calidad”.

Animales carimbo 6

Finalmente, el director de la firma propietaria de los ejemplares a ser subastados, Juanbi Gill, explicó. “Hay mucho trabajo y esfuerzo por parte de todos los que integran el grupo Las Mercedes detrás de cada animal; nos motivó la dinámica del mercado actual y que los animales livianos están con buenos precios. En cuanto a la cría, han sido trabajados 100 por ciento a pasto, y actualmente están en un confirecría para que lleguen bien para la feria”. Los animales son carimbo 6 y los machos están en un promedio de 185 a 200 kilogramos, las hembras están en un rango de 178 a 190 kilos. Raza Nelore, Brangus e híbridos.

Las preofertas se recibirán desde el viernes y habrá interesantes ventajas para los adelantados, en tanto que para la noche de venta las hembras se podrán adquirir en pagos de 3 cuotas a 30, 60 y 90 días, y los machos en 2 pagos, 30 y 60 días.

Artículos relacionados

Energía solar en el campo: promesa real, pero la red gana el partido
ABC Rural
Energía solar en el campo: promesa real, pero la red gana el partido
Ver más
El Niño aparece en el horizonte y el campo mide los riesgos
ABC Rural
El Niño aparece en el horizonte y el campo mide los riesgos
Ver más
El salto que le falta dar al sector ovino
ABC Rural
El salto que le falta dar al sector ovino
Ver más
Expo Pioneros: 243 empresas y 370 animales confirman que el chaco no para
ABC Rural
Expo Pioneros: 243 empresas y 370 animales confirman que el chaco no para
Ver más
Ciencia ecuestre, genética, nutrición y manejo en una sola noche
ABC Rural
Ciencia ecuestre, genética, nutrición y manejo en una sola noche
Ver más
90% de la industrialización azucarera paraguaya se consume en el exterior
ABC Rural
90% de la industrialización azucarera paraguaya se consume en el exterior
Ver más
Pollos paraguayos despegan con inversión, expansión y nuevos mercados
ABC Rural
Pollos paraguayos despegan con más inversión, expansión y nuevos mercados
Ver más