Everden y La Mercedes rematarán casi 2.000 ejemplares para recría

Los detalles del evento fueron presentados en una reunión de prensa, en donde el gerente general de Everden, Roger Klein, destacó que la firma se encargó de certificar los animales que serán ofertados desde las 19:30 en el salón Enrique Riera de la ARP y que contará con la transmisión de Copa TV.

Es la primera edición de la Feria Especial Las Mercedes con ganado de la Estancia Pertinax, y hablamos de una mercadería excepcional, y en un momento en que se busca repoblar la ganadería nacional. Nosotros tenemos una experiencia de 25 años en este trabajo, y nos encargamos de seleccionar los animales que esta vez serán en un 70 por ciento hembras y 30 por ciento machos, con marca líquida y carimbo 6 (desmamantes nacidos a partir del 1 de julio de 2025)”.

45 años de selección

Por su parte, el presidente de Las Mercedes, Martín Heisecke, explicó: “Hace 45 años que venimos trabajando en esto, y este año nos animamos a hacer una feria de esta envergadura, juntar casi 2.000 animales para la venta no es fácil, pero es un buen momento para hacer negocios, y los productores que nos conocen saben que producimos calidad”.

Animales carimbo 6

Finalmente, el director de la firma propietaria de los ejemplares a ser subastados, Juanbi Gill, explicó. “Hay mucho trabajo y esfuerzo por parte de todos los que integran el grupo Las Mercedes detrás de cada animal; nos motivó la dinámica del mercado actual y que los animales livianos están con buenos precios. En cuanto a la cría, han sido trabajados 100 por ciento a pasto, y actualmente están en un confirecría para que lleguen bien para la feria”. Los animales son carimbo 6 y los machos están en un promedio de 185 a 200 kilogramos, las hembras están en un rango de 178 a 190 kilos. Raza Nelore, Brangus e híbridos.

Las preofertas se recibirán desde el viernes y habrá interesantes ventajas para los adelantados, en tanto que para la noche de venta las hembras se podrán adquirir en pagos de 3 cuotas a 30, 60 y 90 días, y los machos en 2 pagos, 30 y 60 días.