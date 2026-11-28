Las sembradoras esperan que el cielo dé tregua. Las lluvias atrasaron el arranque de la campaña de sésamo, pero en los galpones de acopio el ánimo es otro: después de una zafra de precios ajustados, el mercado vuelve a mostrar señales de mejora.

El sector mantiene la meta de cubrir entre 35.000 y 40.000 hectáreas a nivel nacional. Hay margen: el calendario permite sembrar durante todo noviembre y hasta mediados de diciembre. El cultivo, de ciclo corto y gran tolerancia a la sequía, se adapta a una siembra algo tardía.

“Venimos un poco retrasados en la superficie planeada porque el tiempo no acompañó. Los productores podrían sembrar hasta la quincena de diciembre. Nuestro objetivo es llegar a unas 40.000 hectáreas”, señala el Lic. Daniel Osorio, directivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capaxe) y referente del sector.

El dólar a favor

Osorio no quiere adelantar promesas, pero se anima a un pronóstico. “Le digo al productor que el panorama comercial y de precios del sésamo va a estar bastante mejor que el año pasado”.

El rubro venía de casi diez años de bonanza en rindes y valores. La última zafra, explica, fue “apenas un tropezón” propio de un mercado internacional donde Paraguay es tomador de precio.

El repunte cambiario es la clave. “Si el dólar se mantiene arriba de los G. 6.000, tendremos margen para pagar mejor al productor. El sésamo sigue siendo un pilar de renta para la agricultura familiar y empresarial”, sostiene.

US$ 225 millones en dos granos

Pese a la volatilidad cambiaria y a algunos cuellos de botella logísticos, los números del comercio exterior confirman la posición de Paraguay como proveedor confiable de producto inocuo.

“Productivamente tuvimos una campaña excelente, con muy buenos rindes que compensaron los precios ajustados”, destaca Osorio.

Hasta octubre, el sésamo sumó 31.411 toneladas exportadas por unos US$ 46 millones. La chía llegó a 68.136 toneladas y US$ 179 millones.

Las cifras muestran la diferencia de valor entre ambos rubros. La chía se exporta a un promedio cercano a US$ 2.600 por tonelada, mientras el sésamo ronda los US$ 1.460. Entre los dos aportan US$ 225 millones a la balanza comercial país.

“Son volúmenes muy importantes. Estamos firmes, cumpliendo contratos y embarcando sin pausa”, agrega.

Sésamo a Japón, México y Perú

El sésamo paraguayo llega a entre 30 y 35 países. Japón sigue siendo el comprador estrella y líder en la variedad confitera, la de mayor exigencia en calidad y la que mejor paga. México encabeza las compras de sésamo mecanizado, y detrás aparece la Unión Europea.

“Hay mercados que pisan fuerte, como Perú, que desde el año pasado se metió entre nuestros cinco mayores compradores en volumen”, señala el directivo.

Chía en 80 destinos

Si el sésamo es la tradición, la chía es la expansión. En pocos años ganó terreno hasta estar presente en entre 75 y 80 países.

“Lo de la chía es impresionante”, resume Osorio. Estados Unidos es el principal comprador, seguido por la Unión Europea, Europa del Este y el nordeste asiático.

El escenario, sin embargo, exige ajustes. “Hoy debemos adecuarnos a precios más competitivos porque aparecieron nuevos países productores. Pero Paraguay ya tiene bien plantada su bandera como proveedor serio y de alta calidad”, afirma.

Más que un grano

Para Osorio, el buen momento no invita a la comodidad. Y aclara un punto que suele pasar inadvertido.

“Lo que exportamos no sale directo de la cosechadora al barco. Hay una inversión industrial importante y sofisticada: zarandas densimétricas, selectores ópticos, detectores de metales, sistemas de esterilización y certificaciones orgánicas que nos permiten entregar un grano casi 100% puro. Eso ya es una transformación”, explica.

El paso siguiente es llegar a la góndola con aceites y pastas. Algunas empresas paraguayas ya elaboran sésamo descortezado y pastas, y hacen pruebas con aceite.

El costo de la mediterraneidad

El obstáculo es geográfico. “Un envío a Japón tarda entre tres y cuatro meses, y en ese viaje se consume gran parte de la vida útil del producto”, advierte el exportador.

La salida, según Osorio, está más cerca: mercados regionales y destinos del Pacífico a los que se llega en 15 a 20 días mediante transporte multimodal. “Es un camino que irá avanzando poco a poco”, estima.

Brasil pisa fuerte

La competencia está fuera de casa. Por eso, Osorio insiste en una competencia sana entre las empresas locales. “Los verdaderos rivales están más allá de nuestras fronteras”, subraya.

Brasil es el caso más claro. Hace cinco o seis años que crece en volumen y calidad en sésamo, llega a China y marca la pauta de precios. Este año también empezó a probar con chía, al punto de que Paraguay llegó a importar algo del grano brasileño. Argentina y Bolivia producen ambos rubros, aunque a menor escala.

“Esa competencia nos obliga a afinar la puntería y ser cada vez más eficientes. Paraguay tiene un prestigio ganado a pulso y, como siempre digo, en el mercado internacional el sol sale para todos”, concluye.