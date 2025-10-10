Juez dice que chats de Rodrigues Gomes fueron recibidos por la Fiscalía recién en mayo

Ante los cuestionamientos de la defensa de Alexandre Rodrigues Gomes, que alega que el informe de la SIU sobre los chats de su cliente ya era conocido desde 2021, el juez Osmar Legal desmintió tal versión y precisó que fue recibido por la Fiscalía recién en mayo de este año.

“Esto es recibido íntegramente recién este miércoles por parte de este juzgado y en la acusación. El Ministerio Público tiene esta descripción, que son los pines y demás que es remitido por la Europol, desde mayo de este año”, mencionó.

Agregó que “lo que publican otros medios es solamente lo que está en la acusación. Ellos no conocían ni nadie conocía en ese momento del insumo probatorio que es aparte de lo escrito en la acusación”.

Lea más: “Se pudo haber pasado por alto”: Rolón pedirá informes sobre reveladores chats del caso Pecci

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Traslado por contenido de mensajes

Por otra parte, el juez refirió que el traslado de Rodrigues Gomes, que se concretó anoche a una penitenciaría de máxima seguridad, ya estaba siendo analizado por su juzgado desde el miércoles pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aclaró que el contenido de los chats filtrados fue lo que motivó el traslado del hijo de “Lalo” Gomes. “Lo que aceleró la decisión, evidentemente, es que se tomó estado público. Pero esa decisión ya estaba subjetivamente tomada por este juzgado”, mencionó.

Asimismo, anunció que desde el Poder Judicial prevén garantizar la seguridad de Rodrigues Gomes, considerando la información sensible que podría manejar y el antecedente del asesinato del militar Guillermo Moral, quien había denunciado un caso de corrupción relacionado con A Ultranza Py.

Chats de Rodrigues con pistolero

Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, intercambió varios mensajes a través del sistema SKY ECC con el presunto “pistolero” Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe, cuando este último estaba detenido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

Lea más: Hijo de Lalo Gomes prometió liberar zona a cambio de “matar” a dos del EPP, según chats

Esto se desprende de un extenso informe de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) de la Policía Nacional, en el cual también se revelan chats de contenido grave.

Una de esas conversaciones tiene que ver sobre una presunta intención de matar al entonces fiscal contra el Crimen Organizado Marcelo Pecci.