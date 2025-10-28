Funcionario del TSJE fue detenido con varias armas tras amenaza a comerciante

En inmediaciones de la sede de la Justicia Electoral de San Lorenzo fue detenido Víctor Centurión Dávalos (48), funcionario de dicha institución. Según el reporte de la Comisaría 54, agentes policiales intervinieron porque un comerciante y su secretario denunciaran que los amenazó de muerte y tenía en su poder un arma de fuego.

Los efectivos policiales acudieron al sitio y encontraron al hombre en el interior de su vehículo. “Procedieron a identificarle, este se negó en todo momento, con actitud prepotente, agresiva, por lo que personal solicitó apoyo de otras patrulleras para trasladarlo a esta comisaría”, detalló el subcomisario Miguel Ayala, subjefe de esa comisaría.

Tenía armas en su auto

El mismo agregó que al llegar a la dependencia policial verificaron el rodado y hallaron en su interior el pequeño “arsenal”. Había un arma de grueso calibre, una pistola, cuatro cuchillos grandes, dos machetillos, dos esposas, dos wolkie tokie y un martillo. También se incautaron dos teléfonos celulares y otros elementos más, que serán sometidos a pericia.

“Él manifestó que estaba regresando del Chaco y que suele llevar a esa cantidad de elementos a ese viaje. De hecho que tenía el carnet de la pistola, no así de la escopeta que tenía la solicitud de registro, pero no la portación. Tenía siete armas blancas de diferentes medidas”, precisó en la 780 AM.

Amenazó con “contactos políticos”

El subcomisario detalló que el hombre en todo momento se identificó como supuesto precandidato a intendente de Valenzuela, de manera prepotente e intentando amenazar con llamar a sus “contactos políticos”.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por tenencia de armas sin documentación y amenaza con armas de fuego.

Con respecto a la amenaza, el subcomisario indicó que los implicados no hablaron del trasfondo, pero se presumen “problemas personales”.