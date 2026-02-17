Esta es la cronología del asesinato de Félix Kanazawa

Félix Masao Kanazawa Makino fue ingeniero electrónico y técnico superior en electrónica por la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Formó a un sinnúmero de profesionales y fue recordado por su trayectoria académica y profesional al ser el pionero de la carrera aeroespacial de Paraguay y su administración al frente de la Dinac.

Fue asesinado a la edad de 62 años, luego de ser degollado en su camioneta. Su cuerpo fue hallado en San Pedro del Paraná, en un camino vecinal, el lunes pasado, pero no fue identificado hasta este domingo.

Hallazgo de un cadáver

El lunes 9 de febrero, agentes de la Comisaría Séptima de San Pedro del Paraná fueron alertados del hallazgo de un cuerpo por un transeúnte que fue alertado por un perro en un camino vecinal denominado Potrero Yvaté, ubicado aproximadamente a 100 metros del santuario Hermitas.

Tanto los agentes policiales, como el fiscal Egidio Borja realizaron el proceso de identificación, ya que, como el cadáver estaba en avanzado estado de descomposición, no lograron obtener resultados con el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) de la Policía Nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Crimen de Félix Kanazawa: esta es la hipótesis principal de la Policía

Al realizar el cruce de datos con denuncias de desapariciones de la zona y no encontrar coincidencia, terminaron por declararlo como persona no identificada, denominada popularmente “NN” (ningún nombre), y el fiscal ordenó que se entierre el cuerpo en el cementerio municipal de San Juan del Paraná, hasta lograr contactar con algún familiar que logre identificarlo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Denuncia del hermano una semana después

El viernes 13 de febrero, Darío Kanazawa, hermano de Félix, acude a la Comisaría Primera de San Lorenzo para realizar la denuncia de desaparición de su hermano.

Según la denuncia, la última comunicación que recibieron del celular de Félix fue el 9 de febrero, con el envío de mensajes al capataz de la estancia familiar para que prepare la misma, pero después se volvió a comunicar con la empleada del lugar para avisar que suspendería su visita a la estancia.

Sin embargo, Darío aseguró que quien envió los mensajes no era su hermano, ya que la forma en la que se comunicaba era distinta a como lo hacía Félix, por lo que intentó llamarlo, pero el teléfono celular ya estaba apagado.

Además, el banco de Félix le informó que su cuenta registró movimientos y pagos con QR en Ciudad del Este, donde se habían realizado compras por valores que superaron los G. 17 millones.

Lea más: Crimen de Félix Kanazawa: por qué tardaron seis días en identificar su cuerpo

Esto motivó al hermano a acudir hasta la casa del ahora asesinado, ubicada en San Lorenzo, donde encontró la cédula de identidad del expresidente de la Dinac y vio en las imágenes de circuito cerrado en las que este salió con su camioneta con un hombre desconocido el 7 de febrero.

Movimientos de la cuenta e identificación del cuerpo

Además de los movimientos de la cuenta bancaria de Kanazawa del banco GNB registrados y denunciados por el hermano, también se registraron transferencias bancarias a una cuenta de Ueno Bank y Banco Familiar por aproximadamente G. 27 millones el 8 de febrero.

El 10 de febrero se registraron compras de productos electrónicos, prendas de vestir de marca y perfumes por un valor superior a los G. 52.200.000 en locales comerciales como Jebai Center, Shopping Monalisa y Shopping Paris de Ciudad del Este, el retiro en efectivo de G. 6.000.000 de un cajero automático en Encarnación e incluso concretar un préstamo.

Tras la denuncia, los agentes rastrearon el teléfono móvil del extitular de la Dinac y detuvieron el sábado 14 de febrero a Óscar Darío Zacarías Maciel (35).

Lea más: Hallan abandonada la camioneta de Félix Kanazawa en Itapúa

El domingo 15 de febrero, agentes de investigación criminal de la Policía Nacional lograron identificar el cuerpo enterrado en San Pedro del Paraná, cruzando los datos de la denuncia de Darío Kanazawa con el informe del hallazgo del cadáver, y utilizaron las huellas digitales de Félix registradas en el sistema de la Policía Nacional para compararlas con las huellas parciales obtenidas del cuerpo.

Tras esto, un equipo liderado por el fiscal Enrique Fornerón, realizó allanamientos en dos viviendas del barrio San Isidro de Encarnación, uno en la vivienda de Óscar Darío Zacarías Maciel y otro en la casa de Lourdes Llano López, hermana del principal sospechoso del asesinato, Rubén Llano López (24), quien fue detenido en el perímetro de seguridad de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guasú, donde prestaba servicio como militar.

Hallazgo de la camioneta

Este lunes 16 de febrero, personal del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión halló la camioneta de la marca Chevrolet modelo S10 Z71 4×4 doble cabina, que pertenecía a Félix Masao Kanazawa Makino en la localidad de Toro Karê, distrito de Alto Verá, departamento de Itapúa.

El procedimiento de inspección con quimioluminiscencia en la camioneta de Kanazawa Makino se realizó cerca de las 3:30, tras el cual hallaron doce manchas de sangre, lo que confirmó que fue asesinado dentro de su vehículo y no en el lugar donde encontraron el cuerpo.

Lea más: Crimen de Félix Kanazawa: esto revela la autopsia de la Fiscalía

Pablo Lemir, médico forense de la Fiscalía, confirmó que los resultados de la autopsia realizada al cadáver de Félix Kanazawa respaldan el informe inicial realizado por el especialista que intervino en el hallazgo del cuerpo el pasado 9 de febrero en San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa. Reveló que animales —aparentemente caninos— mordisquearon el cuerpo en uno de los muslos y los miembros superiores.

El diagnóstico inicial indicaba que Kanazawa murió por shock hipovolémico. En la autopsia se detalló que la víctima presenta una herida de 12 cm en la zona anterior del cuello, provocada por un arma blanca tipo punzocortante, por las características cromáticas del cuerpo y la evaluación de la necropsia, Kanazawa tenía aproximadamente 48 horas de fallecido al momento del hallazgo, confirmando que la muerte ocurrió el 7 de febrero.

Compró el teléfono celular de Kanazawa

Óscar Darío Zacarías Maciel, imputado por reducción, dijo en declaraciones con la prensa que compró el teléfono de Kanazawa por G. 500.000 tras contactar con Remigio Llano López vía Messenger de Facebook.