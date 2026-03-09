Forense imputado por supuesta extorsión: estos son los próximos pasos de la Fiscalía

El pasado viernes fue detenido el jefe de Clínica Forense del Ministerio Público, el doctor Juan José Zaldívar (34), sospechoso de haber extorsionado a un empleado de la dependencia a su cargo.

La Fiscalía anunció el pasado sábado la imputación del doctor Zaldívar por los supuestos delitos de cohecho pasivo agravado (coima) y extorsión, luego de que un empleado de Clínica Forense denunciara que el jefe médico le exigió un pago de dinero para dejar de reportar la presentación de un supuesto certificado médico falso.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el doctor Pablo Lemir, director de Medicina Forense del Ministerio Público, explicó que el denunciante es un enfermero de Clínica Forense que presentó un certificado médico con contenido aparentemente falso para justificar una ausencia.

El doctor Zaldívar, jefe del funcionario en cuestión, se percató de esa circunstancia, pero en lugar de reportarla, retuvo el documento y pidió dinero al empleado a cambio de no realizar la denuncia correspondiente, dijo el doctor Lemir.

En respuesta, el enfermero presentó una denuncia de extorsión y se montó una entrega vigilada de dinero el pasado viernes, tras la cual la Policía detuvo al doctor Zaldívar.

Auditoría a Clínica Forense

El doctor Lemir indicó que, tras la detención de Zaldívar, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ordenó una auditoría técnica y de gestión de “todo lo que estuvo a cargo” del médico imputado en Clínica Forense.

Eso implicará la revisión de unos 200 dictámenes e informes emitidos por esa dependencia de la Fiscalía durante el periodo en que fue administrada por Zaldívar.