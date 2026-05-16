Video: Robó, regresó al barrio y lograron reducirlo en un patio

Un hombre ingresó de madrugada a una vivienda que funciona como desarmadero para hurtar varias piezas, pero cometió el error de regresar al mismo vecindario horas más tarde, lo que facilitó su captura.

El sospechoso fue identificado como Diego Iván Ferriol (40), quien cuenta con antecedentes por violencia familiar. El hombre ya se encuentra aprehendido a disposición del Ministerio Público.

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El caso comenzó alrededor de las 04:30 de este viernes, cuando Ferriol ingresó al domicilio de un vecino. Aprovechó la madrugada y el delincuente sustrajo una batería de 90 amperios de una camioneta y una gran variedad de herramientas que la víctima utiliza en su desarmadero.

Al despertarse, el propietario revisó las imágenes de las cámaras de circuito cerrado de su vivienda, identificó claramente al asaltante y acudió a la Comisaría 23ª de Ypané para radicar la denuncia formal.

Cerca de las 13:00, vio al mismo sujeto merodeando nuevamente las inmediaciones de su casa. Armoa no dudó en salir a enfrentarlo y llamó de inmediato a las patrullas policiales que recorrían la zona.

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Al verse descubierto, el presunto ladrón intentó huir a pie durante unos 300 metros. Al verse acorralado por los móviles policiales, el delincuente decidió trepar una muralla e ingresar a una propiedad privada para ocultarse.

Reducido durante el almuerzo por el Día de la Madre

El delincuente cayó en el patio de una casa en donde se estaba almorzando y festejando el Día de la Madre. Al notar el violento ingreso del desconocido, el dueño de casa y su hijo reaccionaron rápidamente, se le fueron encima y lograron reducirlo.

Con el sospechoso ya inmovilizado por los propietarios, el personal policial, liderado por el subcomisario Mario Gamarra, ingresó a la vivienda con la autorización del dueño y procedió a colocarle las esposas.

Ya vendió todo lo robado

Tras ser trasladado a la base policial, el detenido confesó a los intervinientes que ya no tenía en su poder la batería ni las herramientas. Mencionó que había vendido todo pocas horas después de haber cometido el hurto domiciliario.

El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno de J. Augusto Saldívar, la abogada Rosanna Martínez, quien dispuso que Diego Iván Ferriol permanezca recluido en el calabozo de la comisaría en libre comunicación, bajo los cargos de hurto domiciliario.