Caso María Fernanda: juicio al adolescente acusado de feminicidio se posterga por cambio de tribunal

El fiscal Fermín Segovia explicó que el proceso quedó suspendido porque los integrantes del Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo ya comenzaron a intervenir en el juicio oral de los acusados mayores de edad, por lo que deberán excusarse en la causa del adolescente.

“Al haberse iniciado el juicio de los mayores, necesariamente los jueces deben excusarse en la causa del adolescente y remitirla para un nuevo sorteo”, señaló el agente fiscal.

El representante del Ministerio Público recordó que en Coronel Oviedo existe un solo Tribunal de Sentencia, por lo que será necesario recurrir a magistrados de otras jurisdicciones para la integración.

“Lastimosamente en la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un solo tribunal de sentencia. Debería integrarse con jueces de Caaguazú y J. Eulogio Estigarribia”, indicó.

Según explicó, la excusación deberá ser remitida al juez coordinador de la Circunscripción Judicial, quien tendrá a su cargo realizar el sorteo para la conformación del nuevo tribunal. Una vez integrado el órgano juzgador, su presidente deberá convocar nuevamente a las partes para fijar la fecha de inicio del juicio oral.

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El adolescente permanece privado de libertad bajo una medida de internación en un centro especializado de la ciudad de Villarrica.

El mismo afronta acusación por los hechos punibles de feminicidio, previsto en la Ley N.º 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres, y aborto, contemplado en el artículo 109 del Código Penal.

Juicio a los adultos ya está en marcha

Mientras tanto, el juicio oral y público contra los acusados mayores de edad en el caso ya comenzó formalmente. Segovia informó que durante la audiencia realizada el lunes se dio lectura al auto de apertura a juicio y las partes presentaron sus alegatos iniciales.

“Por fin hemos dado inicio formal al juicio con la lectura del auto de apertura. Igualmente se han formulado las alegaciones iniciales de Fiscalía, Querella y de las distintas defensas”, manifestó.

El fiscal precisó que desde este miércoles, a partir de las 8:00, se iniciará el diligenciamiento de las pruebas con las declaraciones de los procesados que deseen prestar testimonio ante el tribunal, para luego dar paso a las declaraciones testificales.

Segovia reconoció que la simultaneidad de ambos procesos podría generar dificultades debido a que una de las defensas interviene tanto en la causa del adolescente como en la de uno de los acusados mayores de edad, además de que el mismo equipo fiscal participa en ambos juicios.

No obstante, aseguró que el Ministerio Público buscará mecanismos para agilizar el desarrollo del juicio de los adultos y permitir posteriormente el inicio del proceso oral contra el principal sospechoso del crimen de María Fernanda Benítez.