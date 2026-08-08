Festival del Reviro: mantener viva la memoria y la tradición local a través de la gastronomía

Grandes grupos de personas se colocaron anoche alrededor de los braseros para combatir las bajas temperaturas durante la celebración del Quinto Festival Nacional del Reviro. La emblemática Plaza de Armas de Encarnación fue el escenario de las actividades desarrolladas entre la tarde y la noche de este viernes, ante un gran marco de público.

El atractivo principal fue el concurso del “Reviro Apo”, que tuvo más de 30 participantes de diversos puntos del departamento y una concursante estadounidense. Las preparaciones que se realizaron en el lugar, en braseros con leña y tradicionales ollas de hierro, cautivaron los sentidos de los visitantes.

El aroma inconfundible de la masa friéndose en aceite, manteca o grasa animal inundó el ambiente. El palmeteo casi al unísono fue una invitación ineludible a abrir el apetito.

El resultado del tradicional plato regional fue un espectáculo visual en las diversas presentaciones, que evocaban a la memoria. Los antiguos platos, pavas y vasos de lata, que forman parte de los recuerdos de décadas pasadas.

La suave textura y el inconfundible sabor del saciante alimento fueron la excusa ideal para romper cualquier dieta. De acompañamiento, el tradicional cocido quemado o con huevos, preferentemente fritos, fueron los preferidos por el público.

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Tradición, Encarnación y Rally

La secretaria de Turismo de la Gobernación de Itapúa, Verónica Stefani, afirmó que la actividad tiene como fin revalorizar la carga simbólica que tiene el reviro para la región.

Actualmente, el reviro es parte esencial de la gastronomía local, estando presente principalmente en desayunos. Es, a su vez, un producto asequible y saciante, valorado por su alto aporte calórico, especial para quienes desarrollan actividades laborales que demandan horas de esfuerzo físico.

Es preferido en las zonas rurales, pero también se volvió un aperitivo deseado en zonas urbanas, donde está disponible en varios locales gastronómicos, desde bares, patios de comida y restaurantes, actualmente lo tengan a este alimento dentro de sus menús.

Stefani indicó que el reviro fue muy popular durante la celebración del Mundial de Rally en Itapúa, el año pasado.

“Como país tenemos una tradición marcada, pero a nivel regional tenemos identidad propia y es eso lo que queremos potenciar”, manifestó Stefani.

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El origen del reviro

Su origen está ligado a los “mensú”, obreros sometidos a condiciones de semiesclavitud durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, en explotaciones madereras y yerbateras.

Sin acceso a alimentos variados, la harina y la grasa eran los recursos disponibles para estos trabajadores. El reviro era un preparado que, aparte de ser económico, aportaba mucho valor calórico y permitía a los obreros resistir días enteros internados en los yerbales y en el monte.

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Su preparación consiste en mezclar los ingredientes hasta formar una masa grumosa y luego “romperla” con una cuchara de madera sobre el fuego para que tenga esa textura característica.

El reviro fue declarado “Bien Patrimonial Cultural de Itapúa” por la Junta Departamental el 10 de julio de 2023.