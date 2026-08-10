Supuesto título falso: así seguirá la Fiscalía con el juicio oral a Hernán Rivas

Finalmente se dio inicio al juicio oral y público contra el exsenador cartista Hernán Rivas. El Ministerio Público acusa a Rivas de haberse valido de un título universitario de contenido falso para ocupar nada menos que una banca en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el órgano constitucional encargado de juzgar y destituir a jueces y fiscales.

Lea más: Hernán Rivas: se inicia juicio oral por supuesto título universitario falso

La fiscala de la causa, Patricia Sánchez, destacó que el arranque de esta etapa procesal representa un avance para la transparencia institucional. Durante la primera jornada, el Tribunal de Sentencia escuchó las declaraciones de tres testigos de peso: el exministro Euclides Acevedo, el abogado Rubén Rodríguez Kennedy y el exsenador Enrique Bacchetta, quienes ejercían funciones en la Universidad Sudamericana y en el JEM durante los años investigados.

Según relató la fiscala, tanto Acevedo como Rodríguez Kennedy confirmaron que la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana presentaba irregularidades tan severas que fue declarada inviable y clausurada formalmente en el año 2015. Incluso revelaron que los expedientes de los alumnos estaban prácticamente tirados sin resguardo en un depósito.

Lea más: Testigos hunden a Hernán Rivas y desnudan frágil control de “título mau” de abogado

Esta cronología resulta letal para la acusación, según la Fiscalía. Las exautoridades universitarias explicaron que en 2015 se tomó la decisión administrativa de derivar a los estudiantes pendientes a otras instituciones. Sin embargo, Rivas figura haber culminado la carrera supuestamente en 2016, cuando la carrera ya no existía.

Las dos figuras penales y los próximos pasos del juicio

El Ministerio Público mantiene su postura firme y busca lograr una condena contra el político bajo la comisión de dos hechos punibles graves como la producción mediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Juicio a Hernán Rivas: Fiscalía destaca “inconsistencias insalvables” en su título de abogado

“Hay elementos que nos dan la pauta para seguir analizando todas estas piezas juntas. Nuestro sistema prevé la valoración de las pruebas bajo las reglas de la lógica y la sana crítica. Esos son los hechos que vamos a acreditar”, explicó la fiscala Patricia Sánchez.

El juicio se reanudará este jueves 13 de agosto a las 08:00. Para esa jornada, el tribunal tiene previsto recibir entre dos y cuatro testigos más, antes de pasar a la lectura de las pruebas documentales.