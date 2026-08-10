Video: disputa por tierras deja un apuñalado y viviendas incendiadas en Guarambaré

La gresca, registrada la noche del domingo, alrededor de las 22:30, dejó como saldo a un joven gravemente herido de una puñalada en el abdomen, varias casillas de madera reducidas a cenizas por incendios presuntamente provocados y la aprehensión de tres personas presuntamente vinculadas a las agresiones y a la portación de armas blancas.

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De acuerdo con el reporte de la Comisaría 22 Central, los disturbios se desencadenaron tras un enfrentamiento entre grupos en disputa por el asentamiento y a causa de la invasión de terrenos en la zona.

La tensión escaló rápidamente hasta desembocar en agresiones físicas y en el posterior incendio intencional de casillas precarias construidas con maderas terciadas y chapas.

En medio del caos, Arnaldo Ramón Martínez Díaz (23), poblador del lugar —quien cuenta con antecedentes penales por hurto agravado (2022) y hurto especialmente grave (2024)—, recibió una profunda estocada a la altura del abdomen, presuntamente propinada con un cuchillo.

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La víctima fue auxiliada en un primer momento por vecinos del asentamiento, quienes la trasladaron de urgencia al Hospital de Guarambaré.

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Debido a la gravedad de la herida, fue derivada posteriormente en una ambulancia hasta el Hospital de Trauma en Asunción, donde permanece internada.

Incendio y despliegue policial

Mientras se reportaban los ataques personales, las llamas comenzaron a consumir varias viviendas precarias del territorio social. El fuego tuvo que ser sofocado tras una rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Guarambaré. Hasta el momento se desconoce la identidad exacta de las personas que habitaban las casillas siniestradas.

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Para restablecer el orden público, efectivos de la Comisaría 22 requirieron el despliegue de refuerzos de dependencias policiales aledañas.

Tres aprehendidos y armas incautadas

Los agentes procedieron a la aprehensión del supuesto autor de la estocada, identificado como Eugenio González (49), así como de Nelson Garcete Acosta (53) y María Cristina Garcete Acosta (49), todos domiciliados en el barrio San Jorge de la ciudad de San Antonio.

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Al momento de la requisa, el personal policial halló en poder de María Cristina Garcete un puñal y un machetillo, los cuales llevaba ocultos en los bolsillos interiores de su campera.

¿Cuál es el trasfondo de estos enfrentamientos?

El comisario Víctor Ortiz explicó que hay una disputa entre las dos cabecillas de ambos grupos -a quienes identificó como ‘Rocío’ y ‘Miryam’- por el “liderazgo” dentro del asentamiento.

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La situación se vuelve más tensa los fines de semana y ayer se produjo una escalada de violencia luego de que un hombre fuera herido en la cabeza alrededor del mediodía. El incidente de la noche habría sido un “contraataque” por parte del grupo rival.

La Policía señala que no hay denuncias de ocupación de las tierras que aparentemente pertenecerían al Indert y las familias que están allí simplemente las ocupan.

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El violento episodio fue puesto a disposición del Ministerio Público. El agente fiscal interviniente, Eduardo Román, de la Unidad Penal 1 de la Fiscalía Zonal de Itá, dispuso que los tres aprehendidos permanezcan recluidos en la sede policial a disposición de la Justicia.