La Masacre de Arroyito: a una década del devastador atentado del EPP contra ocho militares del CODI

El devastador ataque del grupo criminal terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se produjo aproximadamente a las 09:00 del sábado 27 de agosto de 2016, durante el gobierno del presidente Horacio Manuel Cartes Jara.

Fue en un camino rural del asentamiento campesino Núcleo 6, en el ahora ya distrito de Arroyito, departamento de Concepción, en las coordenadas 23° 16′ 34″ S, 56° 42′ 03″ W. Cuando eso, el camino era de tierra. Actualmente el tramo ya está asfaltado.

Las víctimas fueron ocho militares del Ejército Paraguayo (EP) que estaban comisionados en el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

Los asesinados resultaron ser el subteniente de Caballería Félix Fernando Fernández Duarte (28), suboficial principal de Transporte Lucio Dejesús Torrasca Galván (43), sargento primero de Infantería Eder Ramón Arias Cáceres (32), sargento primero de Infantería Robert Fabián Cañete Pereira (30), sargento primero de Infantería Hugo Alberto Candia Benítez (27), vicesargento primero de Infantería Genaro De Jesús Arias Palacios (27), vicesargento primero de Infantería Pablo Farías (24) y sargento segundo de Intendencia (soldado profesional) Sergio Daniel López (23).

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Todos trabajaban en el destacamento de la Sub Área de Pacificación 2 “Tormenta” (SAP 2), que funcionaba en el predio de la estancia Ypotí, en las coordenadas 23° 18′ 09″ S, 56° 42′ 45″ W.

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Militares iban a reparar una rueda de su patrullera

Aquella mañana, el jefe de patrulla, subteniente Fernández, recibió la autorización para viajar con su equipo completo hasta la ciudad de Concepción, situada a casi 100 kilómetros, para reparar una rueda de un vehículo táctico que utilizaban en dicho destacamento.

Como el subteniente Fernández era oriundo y de hecho vivía en Concepción con su esposa y su hijita de 11 meses, pretendía quedarse a almorzar en su casa con su familia y todos sus subalternos, mientras reparaban la rueda, y luego volver a Arroyito.

Como en el destacamento SAP 2 no había otro vehículo disponible, los militares tuvieron que viajar en un camión con carrocería.

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De hecho, en la cabina iban el suboficial principal Torrasca, como conductor, y el subteniente Fernández, como acompañante.

Atrás, en la carrocería, estaban los sargento primero Arias, Cañete y Candia, los vicesargento primero Arias y Farías, así como el sargento segundo López.

El “santo y seña” de los terroristas

Justo cuando el camión militar salió del destacamento SAP 2, se escuchó la detonación de un petardo conocido como 12X1.

Había sido, ese era el “santo y seña” que utilizaron los colaboradores logísticos del EPP para avisar a los terroristas que el camión estaba en camino hacia la trampa.

Efectivamente, cuando el camión llevaba recorridos 3.800 metros, pasó por encima de una bomba casera que estaba semienterrada y que fue detonada por uno de los miembros del EPP que estaba escondido al costado del camino.

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La explosión, aunque no mató a los militares, sí dejó inutilizable el camión y completamente aturdidos a los uniformados.

Inmediatamente después, salieron del monte unos ocho integrantes del EPP, quienes subieron a la carrocería del camión y acribillaron a los seis militares que estaban en ese lugar.

Después, sacaron de la cabina a los otros dos militares que estaban en la cabina y los llevaron a unos 50 metros, junto a un charco de agua, donde los arrodillaron y los ejecutaron.

Obviamente, los criminales robaron los fusiles y las pistolas de todos los militares, así como una ametralladora de apoyo que llevaban. También se alzaron con cargadores y unos 1.500 proyectiles.

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Ese de Arroyito es el segundo caso de homicidio múltiple más importantes que se haya cometido en el Paraguay, solo superado por el caso de la matanza de 10 personas del grupo del narco Líder Cabral, ocurrida en Capitán Bado en 2002.

El óctuple homicidio cometido por el EPP en 2016 en Arroyito supera, por ejemplo, al séxtuple homicidio perpetrado por un grupo de narcotraficantes en 2019 en Pedro Juan Caballero.

Otros ataques similares del EPP

Aquella masacre de militares también sirvió como una especie de práctica del EPP, que después perfeccionó la técnica de atentados con bombas.

Por ejemplo, el 29 de julio de 2021, los terroristas mataron de la misma manera al sargento primero Lauro Ramón Monzón Acosta (30), sargento primero Eulalio Espinoza (29) y sargento primero Mauricio Pérez Paredes (26), quienes trabajaban en el destacamento de la Sub Área de Pacificación 6 (SAP 6) de Santa Rosa del Aguaray.

Estos perecieron también cuando viajaban en un camión militar que pisó una bomba del EPP colocada en un camino interno de la estancia Pa’i Kuara. Fue justo en la zona límite entre los departamentos de San Pedro, Amambay y Concepción, en las coordenadas 23° 20′ 56″ S, 56° 13′ 49″ W.

Posteriormente, el EPP cometió otro atentado idéntico, el 27 de abril de 2022, contra un camión militar que transitaba por la colonia Mbarakaja’i de Amambay.

Este hecho sucedió en las coordenadas 22º 52’ 52” S, 56º 13’ 33” W. Los tres militares que viajaban en el vehículo sobrevivieron.

De la misma forma, es decir, con una bomba enterrada en el camino, el EPP mató el 13 de febrero de 2024 a tres supuestos marihuaneros, José Javier González Irala (32), Luis Carlos Benítez Villalba (40) y Héctor Vera Florentín (46), también en la colonia Mbarakaja’i de Amambay.

De hecho, este ataque sucedió en las coordenadas 22° 53’ 24” S, 56° 12’ 02” W prácticamente en el mismo lugar donde los terroristas habían intentado matar a los militares en 2022.

Este año, el EPP volvió a cometer ataques de la misma manera, es decir, con bombas colocadas en el camino.

El primero fue el 19 de enero de 2026, contra el estanciero Fredy Osmar Tamay Rivero (28), en la estancia Agro Biogranos de Yasy Cañy, en las coordenadas 24° 33’ 19.7” S, 55° 51’ 02.5” W.

El otro fue el 21 de enero de 2026, contra el estanciero Caio Sobreira de Lima (37), en la histórica zona de Marina Cue de Curuguaty, en las coordenadas 24° 31’ 47.2” S, 55° 21’ 25.4” W.

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Estos ataques sucedieron justo antes del secuestro del secuestro del sojero Almir De Brum Da Silva (31), en la misma zona, es decir, Curuguaty, en las coordenadas 24° 32’ 42” S, 55° 29’ 27” W.

Inmediatamente después de que se resolviera ese secuestro, con la liberación de la víctima, el EPP cometió el que hasta ahora es su última aparición, el brutal ataque contra el puesto policial 4 de la colonia Naranjito de Ybyrarobaná, en las coordenadas 24° 28´ 02.4″ S, 55° 11′ 49.4″ W.

Fue el 21 de julio de 2026, cuando los terroristas asesinaron al suboficial mayor Atilio Martínez Barrios (40), suboficial inspector Herminio Ojeda González (33) y al civil Josemar Escobar Piris (37).

Este domingo, ABC TV emitirá un documental sobre La Masacre de Arroyito. Será en el programa Expediente Abierto, de 21:00 a 22:00. También se transmitirá el capítulo por YouTube.